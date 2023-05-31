المشدد 10 سنوات لمتهم تاجر في مخدر الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 7942 لسنة 2022 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 267 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "مصطفي. ف. م" 44 عاما عامل ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الآثمة ، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة، أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.