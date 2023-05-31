طه الدسوقي يخطف قلوب الجماهير ويتنازل عن جائزة أفضل نجم صاعد

بزغ نجم الفنان طه الدسوقي، في الفترة الأخيرة، واستطاع أن يزاحم الكبار، ويحجز مقعدًا وسط نجوم الكوميديا، ونجح طه الدسوقي، في مسلسل الصفارة، بطلولة الفنان أحمد أمين، أن يقدم دورًا متنوعًا ومناسبا مع تقلبات الشخصيات في المسلسل.

وتصدر أبطال مسلسل الصفارة، ومنهم طه الدسوقي، محركات البحث خلال مدة عرض المسلسل الصفارة، في بداية شهر رمضان، وشكل طه الدسوقي، مع النجم أحمد أمين، ثنائيًا رائعًا، وقدما جرعة كوميدية تغنى بها الجهور طوال الشهر الكريم.

طه الدسوقي الإنسان

قدم طه الدسوقي، خلال حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان، مشهدًا انسانيًا، نال إعجاب المتواجدين، ولاقى إشادة وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

الفنان طه الدسوقي

وتنازل الفنان طه دسوقي عن جائزته كأفضل نجم صاعد عن دوره في مسلسل الصفارة، وأهدى الجائزة للطفل عمر شريف، والذي شارك في مسلسل تحت الوصاية.

الطفل عمر شريف

وانهار الطفل عمر من البكاء، فور إهداء طه الدسوقي جائزته، وسجد شكرًا لله، على المنصة من شدة فرحته بالجائزة، وهو ما جعل الحضور يتفاعل معه بشكل كبير، وامتلأ المكان بالتصفيق الشديد.

الطفل عمر شريف

رد فعل الجمهور

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصرف طه الدسوقي، ولاقت هذه اللفتة تفاعلًا كبيرًا وإشادات واسعة.

وأعرب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعجابهم الشديد بما فعله طه دسوقي، وجبره بـ خاطر الطفل عمر.

تعليق طه الدسوقي

قال الفنان طه الدسوقي إنه صوت لصالح عمر الذى كان منافسه ضمن فئة التصويت لينهار الطفل من البكاء فرحا بالجائزة ويقرر السجود على الأرض شكرا لله وسط تصفيق كبير من الحضور.

وخلال حفل توزيع جوائز المسلسلات جاء مسلسل جعفر العمدة، في الصدارة، بفوز محمد سامى أحسن مخرج ومحمد رمضان أفضل ممثل وأحمد داش أفضل ممثل مساعد.

وفازت النجمة منى زكى بأحسن ممثلة و"تحت الوصاية" أفضل تصوير وسيناريو ومخرج لـ15 حلقة وأحمد أمين أفضل ممثل كوميدى عن "الصفارة".

الفنان طه الدسوقي

من هو طه الدسوقي؟

هو ستاند إب كوميديان وممثل مصري، بدأ مشواره الفني بمسلسل موضوع عائلي بطولة ماجد الكدواني.

تخرج طه من كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبدأ الستاند أب كوميدي منذ 2013، أقام عدة حفلات في ساقية الصاوي ومسارح أخرى ثم دخل في مجال الأعلانات ورشحه المخرج هادي الباجوري للعمل في إعلان لشركة "وي" مع الممثل سمير غانم والذى لفت من خلاله الأنظار لموهبته.