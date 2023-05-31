ضبط 269 طن قمح محلى داخل عدد من المخازن في أسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط برئاسة السيد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف والقوة المرافقة فى ضبط 269 طن قمح محلى داخل عدد من المخازن بالمراكز الاتيه... ( صدفا _ديروط_ وساحل سليم_ البدارى _منفلوط _القوصية _الغنايم )

كما تم ضبط عدد 40 شيكارة دقيق بلدى مدعومة من قبل الدولة مخصصة للمخابز البلدى بقصد نخلها لبعها فى السوق السوداء على أنها دقيق فاخر وتم ضبط مطحن قطاع خاص بناحية عرب العوامر بمركز ابنوب يقوم بانتاج دقيق الفاخر 72% باستخدام الاقماح المحلية وخليط من المستورد .

كان اللواء احمد جمال مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية كبيرة من الاقماح المحلية داخل عدد من المخازن بقصد بيعها فى السوق السودتء خارج منظومة التوريد المقررة من قبل الدولة



وحررت المحاضر اللازمة ومصادة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات وجاري مواصلة الحملات لمنع احتكار السلع التموينية ولمنع الغش التجارى فى المنتجات ومواد الدعومة من قبل الدولة