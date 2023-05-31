نائب رئيس جامعة الزقازيق بتفقد امتحانات الطب البيطري

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق جامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، سير أعمال الامتحانات بكلية الطب البيطري.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022_2023، متفقدا لجان الامتحانات بالكلية بالفرقة الثانية (البرنامج العام) ، والتى يؤدى خلالها الامتحان (٦٨٦) طالبا وطالبة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بانضباط الطلاب داخل اللجان، وبإجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكلية، لتوفير بيئة آمنة للطلاب، لأداء الامتحانات، والوقوف على مدى التزام الطلاب في مختلف اللجان.

وأثنى نائب رئيس جامعة الزقازيق على حرص إدارة الكلية والمشرفين على تنظيم الامتحانات من تطبيق القواعد المنظمة للإمتحانات، والالتزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة، لضبط العملية الامتحانية.

وفي ختام الجولة التفقدية أجرى نائب رئيس الجامعة حوارا وديا مع بعض من أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.