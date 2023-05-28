مانشستر يونايتد يضرب فولهام بثنائية في ختام البريميرليج

يصعد للمركز الثالث

فازفريق مانشستر يونايتد على نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز .

بدأ في بداية القاء فريق فولهام من خطف فريق مانشستر يونايتد في بداية اللقاء .

سجل كيني تيتي هدف اللقاء الأول بصناعه ويليان بوخيس دا سيلفا في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول .

أضاع الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام ركلة الجزاء في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول.

فيما سجل قلص فريق مانشستر يونايتد من خلال اللاعب الإنجليزي جادون سانشو لاعب فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين مانشستر يونايتد و فولهام بهدف لكل فريق .

وحصل جواو بالنينيا على البطاقة الصفراء في أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 51.

بينما سجل البرتغالى برونو فرناندو لاعب فريق مانشستر يونايتد الهدف الثاني في اللقاء أمام فولهام في الدقيقة 55.

ليطلق حكم المباراة صافرة أحداث اللقاء بفوز مانشستر يونايتد علة فولهام بهدفين مقابل هدف .

بهذه النتجة رفع فريق مانشستر يونايتد من رصيده 75 ليرتفع المركز الثالث الذي تأهل رسميا إلى دوري أبطال أوروبا، فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة 52 محتلا المركزالعاشر.

بدأ فريق مانشستر يونايتد لمباراة فولهام كالتالي

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف، مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو، فريد، سانشو، برونو فرنانديز

خط الهجوم: جارناتشو، راشفورد.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد الفوز فولهام استطاع الصعود للمركز الثالث واستغل تعثر فريق نيوكاسل يونايتد أمام تشيلسي.

وعلى الجانب الأخر أكد إيريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، انتقادًا لاذعًا للاعبيه بعد الفوز على بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشن تين هاج هجومًا قويًا على لاعبي مانشستر يونايتد بسبب عدم تسجيل أهداف اَخري خلال مواجهة بورنموث اليوم، بعدما كان الأخير يُشكطل خطرًا على مرمى دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر خلال المواجهة التي لُعبت اليوم.

تصريحات تين هاج

تحدث تين هاج عقب نهاية المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "انتقادي الوحيدللاعبي مانشستر هو عدم قتل المباراة وتسجيل أهداف أخري، فكان يجب أن نُحرز أهدافًا أكثر، لكن ذلك لم يكن بالأمر السهل".

وتابع تين هاج: "كاسيميرو نجح في تسجيل هدف رائع خلال مواجهة اليوم وهو هدف الفوز، كما ثبتنا الخصم في المناطق الدفاعية، ولم نسمح لهم بالخروج بالكرة في أول 25 دقيقة من اللقاء".