"شوجر دادي" يتخطى الـ 2 مليون جنيه إيرادات فى أول يوم عرض

جمع فيلم “شوجر دادي”، إيرادات عالية ما جعله في قائمة الإيرادات اليومية، في أولى أيام طرحه بجميع دور العرض السينمائية، ووصلت إيراداته 2 مليون و125 ألفا و450 جنيها.

تفاصيل فيلم شوجر دادي

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضاً خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

يشار إلى أن تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

يذكر أن أخر أعمالها مسلسل “منورة بأهلها”، وتدور أحداثه حول مكلفا بالتحقيق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، يبدأ آدم بكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.

المسلسل من بطولة ليلي علوي وأحمد السعدني وغادة عادل وباسم سمره و رانيا يوسف وناهد السباعي و محمد حاتم و تأليف محمد امين راضي وإخراج يسري نصر.