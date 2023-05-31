إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة بخارية بالعاشر من رمضان

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع اليوم بين سيارة نقل ودراجة بخارية تروسيكل، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بعد الهايبر بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية عبارة عن "تروسيكل"، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بعد الهايبر بنطاق العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.