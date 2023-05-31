8 شروط للتقديم على الوظائف الأكاديمية في جامعة القصيم

طرحت جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية 363 وظيفة أكاديمية شاغرة على رتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، للعمل بنظام العقود "دوام كامل"، للمؤهلات العليا وفق شروط ومتطلبات محددة.

وأعلنت جامعة القصيم عبر موقعها الإلكتروني، ان الوظائف متوفرة للكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات المحددة التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه.

وظائف جامعة القصيم الأكاديمية.. رابط التقديم

ولفتت جامعة القصيم أن فتح باب التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 1444/11/15هـ - 2023/06/04م ويستمر حتى يوم الخميس 1444/11/19هـ - 2023/06/08م، وذلك عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة من الرابط التالي https://registration.qu.edu.sa/

وظائف جامعة القصيم الأكاديمية.. متطلبات التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجات العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم؛ على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة لجميع المؤهلات الحاصل عليها من الخارج.

أن تكون درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه متسقة فيما بينها في ذات التخصص العام المراد التقديم عليه، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والعروض العلمية والمقابلة الشخصية.

لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة أكاديمية (التقديم على قسم واحد وكلية واحدة فقط) وتستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار.

ألا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس عن " جيد جداً " لجميع التخصصات ويجوز قبول تقدير "جيد" للتخصصات الصحية وفق مبررات تقبلها المجالس المعنية.

ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة أستاذ مساعد عن 45 سنة.

تخضع الموافقة النهائية على التعيين لما يرد الجامعة من وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من تنظيمات متعلقة بإعادة هيكلة أقسام وكليات وتخصصات الجامعة.

متطلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية



1- صورة الهوية الوطنية.

2- السيرة الذاتية موضحًا بها عنوان رسالتي الماجستير والدكتوراه والخبرات العملية والعلمية بما لا يتجاوز صفحتين.

3- صورة من شهادة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

4- صورة من السجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

5- صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

6- موافقة جهة العمل أو إجازة دراسية أواستثنائية للحاصلين على الدرجة العلمية وهم على

رأس العمل.