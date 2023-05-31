روما.. التشكيل المتوقع لمباراة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي اليوم

تشكيل روما المتوقع

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، انطلاق صافرة مباراة روما وإشبيلية التى تجمع الفريقين على ملعب استاد "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.

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تشكيل روما المتوقع أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى : روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كريس سمولينج، وجيانلوكا مانشيني، وروجير إيبانييز، ومحمد زكي شيليك.

في خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، وبرايان كريستانتي، وليوناردو سبينازولا، ولورينزو بيليجريني، وجورجينيو فاينالدوم.

في الهجوم: تيمي أبراهام.

وتقرر انطلاق صافرة مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium"، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويأمل فريق الكرة الأول بنادي روما تحت قيادة مورينيو في تحقيق الفوز بأول لقب من يوروبا ليج ليكون أول فريق يتوج ببطولتين أوروبتين مختلفتين في عامين متتاليين بعد رفع كأس دوري المؤتمر بالعام الماضي.

فيما يسعى إشبيلية للحصول على اللقب السابع وتحقيق رقم قياسي جديد ، مع مدربه الذى تمكن من حصد خمسة ألقاب أوروبية كبرى من بينها دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

ولم يخسر إشبيلية أو مورينيو نهائيًا أوروبيًا من قبل، حيث فاز الفريق الإسباني بجميع نهائيات الدوري الأوروبي الستة التي خاضها، كما أصبح البرتغالي أول مدرب يفوز بجميع الألقاب الأوروبية.

وجاء تأهل إشبيلية لنهائي الدوري الأوروبي على حساب يوفنتوس، فيما صعد روما على حساب باير ليفركوزون الألماني.

موعد مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

وتقرر اقامة مباراة روما وإشبيلية، في نهائي الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية، في بودابست بالمجر في نهائي مثير يجمع الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

وتذاع مباراة النهائي بين روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي على شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورت 1.



ونجح روما فى حجز بطاقة التأهل بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق، إلى نهائي الدوري الأوروبي تخطى عقبى باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدف دون رد، حيث حسم مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأوليمبيكو بنتيجة هدف نظيف، بينما انتهت العودة في ألمانيا بالتعادل بدون أهداف، فيما تأهل فريق إشبيلية الى الدور النهائي تحت القيادة الفنية خوسيه لويس مينديليبار، بعدما انتصر على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.