مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج اليوم الأربعاء

شهدت مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج خلال تداولاتها اليومية تبايناً ما بين الانخفاض والارتفاع عند الإغلاق في تعاملات، اليوم الأربعاء 31 مايو، واليكم بعض المؤشرات.

الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11014 نقطة

الأسهم السعودية

انهي مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بواقع 125.85 نقطة ليصل الى مستوى 11014.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 341 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 155 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية: جرير، وجدوى ريت السعودية، والأسماك، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الدوائية، وساب، وبوبا العربية، والدريس، والماوساة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.02 % و 4.76 %.

فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية: شركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، وجرير، والأهلي، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: شركة الاتصالات السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والإنماء والأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملاته خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بنحو 335.24 نقطة ليصل الى مستوى 21278.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 55.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1170 ألف سهم.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

البورصة الكويتية

انهت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على هبوط مؤشرها العام بواقع 43.20 نقطة ليصل الى مستوى 6796.79 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.63%.

وسجلت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية نحو 222.9 مليون سهم عبر 10429 صفقة نقدية بقيمة بلغت 88.6 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنحو 16.43 نقطة ليصل الى مستوى 5440.77 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.30% من خلال تداول نحو 71.8 مليون سهم عبر 14.17 صفقة نقدية بقيمة 14.17 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بواقع 65.6 نقطة ليبلغ مستوى 7494.65 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.87% من خلال تداول 151.15 مليون سهم عبر 7491 صفقة بقيمة 74.4 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية بنحو 9.55 نقاط ليصل الى مستوى 5365.79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نسبتها 0.18% من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2248 صفقة نقدية بقيمة 13.2 مليون دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق منخفضة

بورصة قطر

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بواقع 183.92 نقطة، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.78 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 154.81 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 510 ملايين و122 ألفًا و138 سهمًا، بقيمة مليارين و6 ملايين و520 ألفًا و249.957 ريالًا نتيجة تنفيذ 25766 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق، بحسب وكالة الانباء السعودية.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4626.40 نقطة مرتفعًا بـ 7.7 نقاط وبنسبة 0.17 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4618.72 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و967 ألفًا و39 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 31.8 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين 250 ألفًا و942 ريالًا عُمانيًّا.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.65%، لتصل عند مستوى 2481.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2604 صفقات.

البورصة المصرية تغلق على تراجع

البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه ليصل إلى 1.137 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.5 مليار جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على انخفاض نسبته 0.22% ليبلغ مستوى 17495.77 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.43% مسجلاً 3249.99 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.49% لينهي التعاملات عند مستوى 4875.07 نقطة.