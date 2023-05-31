الشهادة الإعدادية تعليم القاهرة: إدارة شبرا حققت المركز الأول على مستوى المحافظة

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن هناك ٢٥٩ طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الاعدادية، مشيرا الى أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥% ، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤% .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٥٣٣ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٤٣٥٢ طالب وطالبة ونجح ١٥٦٧٩٩.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣% .

يذكر أن اللوءا خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد أكد أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية علي أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، لافتاً الي أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظة القاهرة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح اللواء خالد عبدالعال انه الإنتهاء من تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وجارى استكمال باقى المناطق بالإضافة إلي بناء مناطق سكنية جديدة مجهزة تليق بأبناء الشعب المصرى، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية لإعادة تطوير وتأهيل المناطق العشوائية وغير المخططة بالعاصمة ، لخلق حياة جديدة لسكان تلك المناطق حيث تم نقل آلاف الأسر في مشروعات بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لهم مثل الأسمرات 1 و2 و3 وأهالينا 2 وروضة السيدة والمحروسة وغيرها .

وأوضح اللواء خالد عبدالعال أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لعمل شركتى النظافة الجديدة في الأحياء التي تعمل بها بالإضافة إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بالعاصمة بصورة يومية لرفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة بما يحقق رضا المواطن، لافتًا أن هناك حملات مكثفة بصورة يومية تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لرفع القمامة والمخلفات لاستعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة، مضيفاً أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة.