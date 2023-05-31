الإهمال يسيطر على مستشفيات طور سيناء

غاب الطبيب و حضر المريض..

كل عام يناقش مجلس النواب ميزانية وزارة الصحة، والتى وصلت الى 128 مليار جنيه فى عام 2022، بزيادة تقدر بنسبة 350%، بالإضافة إلى تفعيل الخريطة الصحية من خلال مسح شامل للمواطنين كافة من خلال المبادرات الرئاسية وكذلك مسح لوحدات المنظومة الصحية كافة لتحديد المشكلات وفقًا كل منطقة من مناطق الجمهورية على حده، وعلي الرغم ذلك تسقط مدينة طور سيناء التابعة لمحافظة جنوب سيناء، من تلك المليارات الضخمة، وبعد مرار وتكرار لشكاوى المواطنين المستمرة من غياب الخدمة الصحية بالمدينة، وقامت بوابة الوفد الإلكترونية بتلبية نداء الأهالي المتكرر لدخول مركز طب أسرة الزهراء، و من المفترض أنه يقدم خدمات مستشفي الطور العام، لحين الانتهاء من إنشاءات المستشفي الميداني أو المستشفي العام.

علي إثر ذلك قام مراسل الوفد بدخول المستشفي بإحدى الحالات الحرجة، والتى تستدعي لدكتور جراحة عامة، و علي الرغم من الانتظار أكثر من ساعة لم يأتِ الطبيب، و مثل ذلك حادثة لطفل في نفس التوقيت وعمره 13 عامًا، لم يفلت من عقاب انتظار الطبيب، و الذي لم يأتي حتى الآن بالمستشفي.

قال محمد واصل – أحد الأهالى أن الأزمات بتلك المستشفي متكررة: :فـبالأمس كنت داخل المستشفي في حادث الطفل الذي انتظر الدكتور أكثر من ساعتين و لم يأتِ، و اضطر دكتور الأسنان لخيطة وجه الطفل وشفته و ذلك بعد أن قمت بشراء خيط طبي و بعض الأدوية، فكيف لمستشفي الوحيد بالطور لم يطن بها أدوية أو أدوات طبية، مثل ذلك حالة لطفلة 3 سنوات تنزف دم من فتحة الشرج، وتأتي كل يوم للمستشفي منذ يومين و لم تجد الطبيبة".

إفادة بدخول مريض للمستشفي

وقال ساهر سمير – أحد أهالي طور سيناء: "إنه حتي الآن لا يوجد بديلًا لهذه المستشفى، وتوقف العمليات الجراحية، وكذلك العناية المركزية ويجري تحويل المرضى لمستشفي أبورديس أو شرم الشيخ لمسافات تتعدي ١٠٠ كيلو متر".

بعد تأخر إتمام عملية إنشاء مستشفي طور سيناء الجديدة بسبب عيوب فنية و"ترخيم في المباني" نتيجة هبوط في أرضية مكان الإنشاء مما جعل أمل الأهالي يتبدد، وخصوصًا أنهم ينتظرون منذ أكثر من عامين دون مستشفي علي أمل الانتهاء من الإنشاء بعد تنكيس مستشفي طور سيناء القديمة، وإغلاق معظم المستشفيات لعيوب فنية فيها، وتخلو عاصمة محافظة جنوب سيناء مدينة الطور من انعدام الخدمات الصحية بعد قرار أغلق مستشفي الطور العام منذ عامين بسبب حدوث هبوط أرضي بها.

مما أدي أغلق المستشفي الي معاناة الأهالى والمدينة وقرها في الحصول علي الخدمات الصحية، وأن تحويل المواطنين و الأهالي إلى مستشفي شرم الشيخ والتي تبعد عن شرم الشيخ 100 كيلو متر، أو يلجأ الأهالي إلي مستشفي أبورديس العام تبعد 100 كيلو و لا تخلو من الإمكانيات والأطباء.