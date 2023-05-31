الهيئة القومية للبريد أفضل نموذج للتحول الرقمي في مصر لعام 2023

اختارت اللجنة المنظمة لـ "قمة عصر التحول الرقمي 2023" والتي تضم خبراء من شركات عالمية وعربية ومصرية الهيئة القومية للبريد كأفضل نموذج للتحول الرقمي في مصر لعام 2023، وتم تكريم الهيئة خلال فعاليات القمة والتي انعقدت في مصر مؤخرًا بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبحضور أكثر من 150 شركة.

تسلم درع التكريم، إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحول الرقمي خلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية التي عُقدت على هامش القمة والتي تناولت آليات تنفيذ عناصر التحول الرقمي والتحديات التي تواجه تطبيقها.

تنفذ الهيئة القومية للبريد استراتيجية طموحة للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون، انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يقوم به البريد كونه أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي. ويتم تنفيذ خطة تطوير شاملة للبريد بهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها، حيث تم التوسع في فروع البريد المصري من خلال نشر الأكشاك البريدية ومكاتب البريد المتنقلة، فضلًا عن تقديم حزم جديدة من الخدمات البريدية.

أعرب إيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري للتحول الرقمي، عن سعادته وفخره بهذا التكريم، والذي تكلل مجهودات الهيئة خلال الفترة الماضية التي شهدت طفرة حقيقية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي بعد تنفيذ خطة التطوير الشاملة وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي على كل الإجراءات والخدمات، مؤكداً أن البريد المصري في البداية قام بالعمل على تحسين البنية التحتية المعلوماتية ومنها الشبكات ومراكز البيانات وتطوير الخدمات المالية والحكومية و البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على إجراءات العمل واستحداث قنوات رقمية لتقديم الخدمات المالية للمواطنين بكل سهولة ويسر.

أشار إلى أن ما حققته الهيئة القومية للبريد من نجاح يعبر عن التزام جميع العاملين بها بتنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وميكنتها بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة وتحويلها إلى منافذ تقدم العديد من الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي بجميع أنواعها إلى جانب الخدمات المالية والبريدية واللوجستية التي يقدمها البريد المصري كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية؛ مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، وساهم في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانيات هائلة، وأكد كذلك على أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة البريد المصري الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات.

أضاف أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول البريد المصري وميكنة العمليات التشغيلية وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدى إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودة العمل بالهيئة، كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين كان له الأثر الكبير في زيادة فرص البريد المصري في السوق المصري، واستعادة ثقة العملاء والحصة التي يستحقها من السوق مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري.

أشار إلى أن رؤية الدولة المصرية للتمكين الرقمي ضمن قائمة أولويات البريد المصري كونه أحد أهم أذرع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي اعتمد التحول الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لبرامجه الاستراتيجية، وذلك للوفاء بدوره القومي في إدارة مرفق البريد وتطويره في إطار السياسة العامة للدولة المصرية. ويمتلك البريد رؤى وآفاق مستقبلية تتمثل في أن يتحول إلى منفذٍ أساسي ورئيسي لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بأنحاء الجمهورية كافة بشكلٍ عصري ولائق وميسر.

أكد الدكتور أحمد حنفي الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بلانتس – المنظمة لقمة "عصر التحول الرقمي 2023"، أن البريد المصري أحد أعمدة التحول الرقمي الكامل للمجتمع بما يقدمة من خدمات متطورة ورقمية وهو الدور الذي نشهده بجدية خلال الفترة الماضية، من تطوير سواء في الخدمات المالية أو الحكومية أو البريدية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كل إجراءات العمل، مضيفاً أن اختيار البريد كأفضل نموذج للتحول الرقمي في مصر لعام 2023، يأتي لتميز البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي في 5 خدمات وهي "تطبيق يلا سوبر آب، خدمة وصلها، خدمة ugotbox، الخدمات الحكومية، ميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل".