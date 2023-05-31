برعاية منصور بن زايد.. تفاصيل الفئات المرشحة لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، زادت معدلات البحث عليه اليوم، عقب إعلان وزارة الموراد البشرية والتوطين عن موعد استقبال طلبات الترشح لجائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل" والفئات المرشحة لها.

رابط الاشتراك في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل:

أوضحت الوزراة أن الجائزة برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسوف تفتح باب استقبال طلبات الترشح للدورة الأولى منها، غدًا الخميس 1 يونيو 2023م، عبر الرابط الآتي: https://riyada.mohre.gov.ae

يكون آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لجائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل"، يوم 31 أغسطس المقبل، على أن يتم التقييم المكتبي والميداني في شهر سبتمبر، ويتم إقامة حفل التكريم في شهر نوفمبر المقبل.

كما تنظم الوزارة ورشتي عمل افتراضيتين بشكل أسبوعي لتعريف أصحاب العمل بالجائزة وفئاتها وأهدافها وشروط المشاركة فيها.

تضم جائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل"، ثلاث فئات رئيسية، هم: "المنشآت، العمالة، شركاء خدمات الأعمال".

ونستعرض في السطور الآتية تفاصيل كل فئة من الفئات المرشحة في الجائزة:

1- فئة المنشآت:

تشمل فئة المنشآت فئة رئيسية وست فئات فرعية حسب حجم المنشأة، صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جدًّا.

في الفئة الرئيسية يتم منح "جائزة الإمارات للمنشأة الرائدة في سوق العمل" تقديرًا للمنشآت التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بمعايير الجائزة كافة وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل، ويتم تكريم سبعة فائزين حسب حجم المنشأة وعلى مستوى الفئات، وبمجموع 28 جائزة - أي ستة فئات فرعية + الفئة رئيسية × 4 أحجام للمنشآت.

تضم الفئات الفرعية كلاً من: "ممارسات التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات"، و"ممارسات الصحة والسلامة المهنية" و"ممارسات علاقات العمل والأجور" و"الرفاهية وجودة حياة العمال" و"الجاهزية للمستقبل" و"السكن العمالي المتميز".

جائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل".. شروط المشاركة في فئة المنشآت:

ويشترط للتقدم إلى فئة المنشآت المتميزة الآتي:

- أن تكون قائمة بسوق العمل لمدة سنتين فأكثر.

- ألا تكون ذات ملكية حكومية، أو صدر عليها حكم قضائي.

- ألا يكون فُرض عليها عقوبات لمخالفتها تشريعات العمل المعمول بها في دولة الإمارات خلال السنة الماضية.

- أن تلتزم باستيفاء طلب الترشيح وبالإطار الزمني للجائزة.

- لا يحق للمنشآت التي تفوز بالجائزة المشاركة في الجائزة إلا بعد دورتين من تاريخ حصولها على الجائزة.

2- فئة العمالة:

تضم فئة "العمالة" القوى العاملة المتميزة التي أسهمت في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، إذْ تنقسم بين ثلاث فئات هم:

"العمالة الماهرة" التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية.

"العمالة غير الماهرة" أي من المستويات المهنية السادسة فما دون وتتمثل معايير هذه الفئة في الإنجاز والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسئولية المجتمعية.

"الترشيح العام" والتي تضم أنواع العمالة كافة ممن كان لهم أثر إيجابي وبصمة متميزة على مجتمع دولة الإمارات، وتستقبل الترشيحات لهذه الفئة من قبل الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع.

جائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل".. شروط المشاركة في فئة العمالة:

ويشترط للمشاركة فيها الآتي:

- أن يكون المشارك بالجائزة قد أمضى فترة عمل بالمنشأة لا تقل عن سنة من تاريخ مباشرة العمل.

- أن يكون ملف المشارك خالٍ من المخالفات.

- ألا يكون المشارك قد قيد بحقه شكوى عمالية / انقطاع عن العمل خلال العام الماضي.

وسيتم تكريم ثلاثة فائزين على مستوى كل فئة، بمجموع 12 جائزة.

3- فئة شركاء خدمات الأعمال:

تكرم الفئة الثالثة من الجائزة "شركاء خدمات الأعمال" من الشركات التي أسهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي:

- "مكاتب استقدام العمالة المساعدة"، وهي جائزة تمنح لمكاتب استقدام العمالة المساعدة الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقًا لتطلعاتها.

- "وكالات التوظيف"، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وفق احتياجات سوق العمل بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.

- "مراكز خدمات الأعمال"، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.

شروط عامة لجائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل":