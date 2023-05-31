طريقة عمل شوربة المشروم| فوائده تخطت اللحوم

يحتوي المشروم (الفطر) على العديد من الفوائد المذهله، فهو بروتين صحي ومفيد، قد يتفوق بفوائده عن اللحوم، فلا يحتوي على أضرارها، ولذلك يعد بديل صحي وطبيعي يمكن تناوله بأكثر من وصفة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده وطريقة تحضير شوربة المشروم اللذيذة.

شوربة مشروم

فوائد المشروم على صحة الجسم

محاربة السرطانات وتقوية المناعة

يتميز المشروم بإحتوائه على نسبة عاليه من مضادات الأكسده والتي بدورها تقوم بمحاربة السرطانات وتقوية المناعة، كما أنه له دور كبير وفعال في الوقاية من سرطان البروستاتا وسرطان الثدي بسبب احتوائه على بعض أنواع السكريات المتعددة والألياف التي وجد لها تأثيرات مضادة للسرطان، على سبيل المثال حمض اللينوليك والذي وجد له دور في السيطرة على مستويات هرمون الإستروجين في الجسم، والبيتاجلوكان الذي له دور في مقاومة نمو الخلايا السرطانية في سرطان البروستاتا بشكل خاص.

ولأن المشروم مصدر لمعدن السيلينيوم فله دور كبير في تعزيز المناعة، والوقاية من الالتهابات، وتعزيز عمل الكبد في تنظيف الجسم من السموم، ومحاربة نمو الخلايا السرطانية.

خفض كولسترول الدم

كما يعد المشروم غذاء خالي من الدهون أو الكولسترول ومصدر للألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، ومن المعروف الدور الذي تلعبه الألياف الغذائية في تخفيض نسبة الكولسترول الضار ورفع مستوى الكولسترول الجيد.

بالتالي سيكون له دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين، والوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تقوية العظام

كل 100 جرام من المشروم الأبيض الطازج يحتوي على ما يقارب 2.1 ملغم من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين د.

طريقة تحضير شوربة المشروم

المقادير

- البصل : 2 كوب (مفروم)

- مرق دجاج : 2 كوب

- الفطر (المشروم) : كوب ونصف (مقطع شرائح)

- حليب : كوب

- الكريمة الحامضة : نصف كوب

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة كبيرة

- الصويا صوص : ملعقة كبيرة

- الشبت : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحي حتى يذبل.

أضيفي المشروم، وملعقة صغيرة من الشبت، ونصف كوب من المرق، وصوص الصويا، والبابريكا، ورشة ملح، ثم قلبي جيداً حتى تمتزج المكونات، وغطي القدر وخففي النار واتركيه لحوالي 15 – 20 دقيقة.

في قدر على نار هادئة، ذوبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلبيه لمدة 5 دقائق، وأضيفي الحليب تدريجياً مع التقليب جيداً حتى يذوب الدقيق ويغلظ القوام.

أضيفي المشروم وباقي كمية المرق مع التقليب باستمرار حتى الغليان، ثم غطي القدر واتركيه لحوالي 15 دقيقة.

تبلي بالملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، وأضيفي الكريمة الحامضة، وباقي كمية الشبت وحركي الخليط.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.