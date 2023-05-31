فيلم ملك الحلبة| تعاون سينمائي مصري سعودي والعرض غدًا

تستعد دور العرض السينمائية في السعودية والإمارات لعرض فيلم "ملك الحلبة" والذي يأتي كثمرة تعاون فني جديد بين السعودية و الإمارات ونجوم مصريين ، وذلك اعتباراً من مساء يوم غدٍ الخميس.

أحداث فيلم "ملك الحلبة"

تتلخص قصة فيلم "ملك الحلبة" حول شاب طموح أسمه "مصعب" الشخصية الذي يجسدها الفنان ياسين غزاوي، ويحلم الشاب بأن يصبح بطلاً في لعبة المصارعة الحرة، إلا أن كل من حوله يسخرون من بنية جسمه الضعيفة ولكنه يصر على تحقيق حلمه الذي يساعده في تحقيقه مدرب مصارعة سابق يدعى "علي"، الشخصية الذي يجسدها شخصيته الفنان محمد لطفي ويزرع بداخله الأمل وحب الذات والتحدي، وتأتي أحداث الفيلم في إطار من التشويق والتنوع بين الأكشن والدراما والكوميديا.

فيلم ملك الحلبة

الفيلم يسلط الضوء على صراعات الإنسان وأعرب المخرج محمد سعيد حارب عن سعادته بالفيلم قائلا:"أن الفيلم يسلط الضوء على صراعات الإنسان مع من حوله ذهنياً وفكرياً، ومع مستوى النجاح الذي يتمنى تحقيقه والوصول إلى المكان الذي يحلم بأن يوجد فيه قائلًا: "بعض الناس يضعون حواجز وهمية أمام تحقيق أحلامهم مما يعيق تقدمهم فيدخلون في صراعات كثيرة، والفيلم يبين كيف يمكن أن تكسر القيد الذي تبنيه حول نفسك، لتنطلق معانقاً النجاح".

وفي تصريحات صحفية سابقة قال الوجه الجديد ياسين غزاوي، أنا محظوظ جدا بأن ظهوري الأول كبطل في فيلم بهذا الحجم وهذا يحملني مسؤولية مضاعفة لتقديم فن أخاطب به الناس في العالم العربي. وأضاف غزاوي أحاول بكل طاقتي أن أبين من خلال شخصية مصعب لكل الشباب أن تحقيق الأحلام ممكن في حال آمنت بنفسك وبقدراتك، دون النظر إلى العوامل المحيطة او المحبطة. السعودية فيها مواهب شابة قوية كما أعرب الفنان محمد لطفي عن سعادته بالمشاركة في الفيلم قائلا": السعودية فيها مواهب شابة قوية جدا، وفيلم الحلبة بداية قوية لشباب متمكنة ومحترفة.

كما أشار لطفي إلي أنه متوقع للمخرج محمد سعيد حارب سيكون أحد أبرز مخرجي السينما العربية في القريب العاجل".

مارشال آرتس علمتني القتال قالت الفنانة سلمي أبو ضيف أنه تشارك في الفيلم بدور فتاة حاصلة على ماجستير في رياضة الفنون القتالية "مارشال آرتس"، وأنها تجسد دور "ابنة المدرب علي الفنان محمد لطفي. وأضافت أبو ضيف أنا تعلمت فنون رياضة مصارعة المواي تاي خصيصاً لتأدية دوري في الفيلم، وتعلقت بهذه الرياضة بشدة، وقررت متابعة تماريني في هذه الرياضة بشكل مستمر". وأعرب الفنان شادي ألفونس بسعادته بمشاركته في الفيلم وأنه يجسد شخصية شاب تجبره الحياة والظروف أنه يمارس مهنة المصارعة لأنها مهنة العائلة ، فيتعرض إلي ضغوط ومشاكل كثيرة. فيلم "ملك الحلبة" من بطولة الفيلم مجموعة من النجوم العرب، منهم: ياسين غزاوي، محمد لطفي، شادي ألفونس، حكيم جمعة، سلمى أبو ضيف، مهيرة عبدالعزيز، عزام النمري، فيصل الكردي ،من إخراج المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب ومن تأليف سارة العليان وريتشارد كالازكا