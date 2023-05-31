أدهم نابلسي يعلق على اتهامات إنجي خوري| من طلب الزواج إلى الإجهاض

خرج المطرب المعتزل أدهم نابلسي عن صمته أخيرًا بعد الكثير من الاتهامات التي لاحقته من المطربة السورية إنجي خوري، والتي أثارت الجدل بتصريحاتها الأخيرة وادعائها بأنها حامل منه وتطلب منه أن يعطيها مصروف للطفل.

إنجي خوري

أدهم نابلسي يخرج عن صمته ويرد على اتهامات إنجي خوري

وعلق أدهم النابلسي على أزمته الأخير بسبب حمل المطربة السورية إنجي خوري، خلال حسابه الشخصي فيس بوك قائلًا: "لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين... وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم".

وتابع: "عادةً لا أحبّ أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة".

واستشهد أدهم نابلسي بآية قرآنية قائلًا: يقول الله تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ }.

أدهم نابلسي يرد على اتهامات إنجي خوري

وفي وقت سابق، كانت إنجي خوري، طلبت الزواج من المطرب المعتزل أدهم نابلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك في مقطع فيديو مسجل فيديو عبر انستجرام، وأعلنت أنها ستعتزل الغناء وترتدي الحجاب إذا وافق على الزواج منها: "إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. أدهم تقبل تتزوجني".

إنجي خوري تعلن حملها من أدهم نابلسي

وأثارت إنجي خوري جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت حملها من الفنان المعتزل أدهم نابلسي، وكتبت عبر صفحتها على انستجرام: "أنا حامل من أدهم نابلسي، حرام عليك متعملش معايا كدة علشان ابنك".

أدهم نابلسي وإنجي خوري

إنجي خوري: أدهم نابلسي طلب مني أجهض ابننا

وفي منشور آخر وبعد تعرضها للهجوم من جمهور أدهم نابلسي كتبت إنجي: "لك افهموا والقرآن الكريم وحياة ابنا محمد أنور مو اتهام إن شاء الله بتشوه و بموت أنا وكل علاتي إذا عم كذاب لك خاف الله ليك العالم شو عم تحكي أنا شرفك أم أبنك محمد خاف الله بكفي أدهم نابلسي ".

وذكرت إنجي خوري في منشور آخر عبر انستجرام: "أدهم نابلسي عملي بلوك وطلب مني أجهض ابني اللي حامل فيه منه".