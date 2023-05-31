أدهم نابلسي| عاصفة الشائعات بعد هدوء الاعتزال

أدهم نابلسي اتجهت الأنظار إليه من جديد خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إدعاءات إنجي خوري بحملها منه وعدم الاعتراف به، الأمر الذي هاجمه رواد التواصل الإجتماعي وقابله بالتكذيب والاستنكار.

أدهم نابلسي ..إدعاءات الحمل الخفي

جاء رد فعل أدهم نابلسي بمنشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم، قائلًا:"لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين.. .

وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم.

وعادةً لا أحبّ أن أردّ على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً ألا نهتمّ بوجودها لأنّ مروّجيها لا يريدون إلاّ الشّهرة والفتنة بين النّاس، وهذه المرّة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة.

يقول الله تعالى {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ} [سُورَةُ الحُجُرَاتِ: ٦]».

وكان قد تلقى أدهم نابلسي إدعاء إنجي خوري بحملها عبر حسابها على انستجرام، قائلة : "نا حامل من أدهم نابلسي، حرام عليك متعملش معايا كدة علشان ابنك».

إنجي خوري

نبذة عن إنجي خوري

إني سوريا بمدينة حلب عام 1995 ، ممثلة سورية وهي من أب سوري وأم سورية وأسمها الحقيقي نجوى خليق الله.

انتقلت الفنانه انجي خوري من سوريا إلى لبنان بعد الحرب الدائرة في سوريا ، وعاشت واستقرت في لبنان لسنوات قبل ترحيلها إلى سوريا وواصلت عملها الفني في لبنان بدون كلل أو ملل بجدارة وكفاءة عالية ، وذاع صيتها في لبنان وفي الوطن العربي بعملها الرائع والمميز.