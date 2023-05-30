خرج الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، عن صمته للرد على الشائعات التي تم تناولها عبر مواقع السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ادعاء الشابة السورية إنجي خوري أنها حامل منه.



اقرأ أيضًا.. أدهم النابلسي يبدأ شهر رمضان بقراءة سورة البقرة

أدهم



أدهم النابلسي يكشف حقيقة حمل إنجي خوري منه

وكذب أدهم النابلسي، ادعاء الشابة السورية إنجي خوري، عبر حسابه على مواقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة. هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همه أن يرضي ربّ العالمين".

أدهم النابلسي يكشف حقيقة حمل إنجي خوري منه







أدهم النابلسي يكشف مفاجأة عقب إدعاء إنجي خوري



وأضاف أدهم النابلسي، عبر إنستجرام، قائلًا: وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيء يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم، عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتم بوجودها لأنّ مروّجيها لا يريدون إلّا الشهرة والفتنة بين الناس وهذه المرة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة الناس.



أدهم النابلسي يكشف مفاجأة عقب إدعاء إنجي خوري

أدهم النابلسي يستشهد بـ آية قرانية بعد ادعاء إنجي خوري



واختتم أدهم النابلسي، حديثه عبر إنستجرام، بالآية القرآنية: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ } سُورَةُ الحُجُرَاتِ".

أدهم النابلسي يستشهد بـ آية قرانية بعد ادعاء إنجي خوري

إنجي خوري تكشف حقيقة حملها من أدهم النابلسي





وكانت إنجي خوري، قد نشرت مؤخرًا عبر حسابها علي إنستجرام، قائلة: لك افهموا والقرآن الكريم وحياة ابنا محمد أنور مو اتهام إن شاء الله بتشوه و بموت أنا وكل علاتي إذا عم كذاب لك خاف الله ليك العالم شو عم تحكي أنا شرفك أم أبنك محمد خاف الله بكفي أدهم نابلسي، بس بعتلي مصروف مصروف حرام عليك خاف الله.