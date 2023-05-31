اتصالات من &e تقدم بطاقة جديدة لإجراء مكالمات دولية صوتية بجودة عالية

أعلنت شركة اتصالات من &e في مصر، الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن إتاحة خدمة جديدة للمكالمات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية تُمكن المستخدمين من الحصول على مكالمات صوتية دولية بسعر منافس، من خلال استخدام بطاقة خدش بقيمة 10 دولارات توفر رصيد لإجراء مكالمات إلى مصر شهريًا لكل مستخدم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية اتصالات من &e في مصر التي ترتكز على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة لعملائها، والتحول إلى مجموعة تكنولوجية رائدة عالميًّا، وحرصها على دعم عملائها للتواصل مع عائلتهم وأصدقائهم من خلال مكالمات دولية عالية الجودة بأسهل الطرق وأقل التكاليف.

يمكن لمستخدمي هذه الخدمة الاتصال بـ 10 أرقام مختلفة، كما يمكنهم الاتصال من خلال BOSS REVOLUTION APP التابع لشركة اتصالات (IDT)، حيث يتم تحويل المكالمة إلى شبكة اتصالات مصر GSM ليتلقى الطرف المستقبل مكالمة دولية عادية.

قال المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للعلاقات المؤسسية بشركة اتصالات من &e في مصر: "تهدف اتصالات إلى تحقيق أقصى استفادة للمستخدم عند إجراء المكالمات الصوتية الدولية عن طريق هذه الخدمة، وأن يتمتع بتجربة تواصل سريعة وعالية الجودة مع أحبابه وأصدقائه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا"، وأكد أن اتصالات تخطط إلى توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل الدول الأوروبية الأخرى.

أشار إلى إن اتصالات تشهد بشكل مستمر انضمام عملاء جدد لشبكتها، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة والممتدة من عملائها، حيث أن الشركة تحرص على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة ذات قيمة مضافة تلبي توقعات وطموحات العملاء.

اتصالات من &e في مصر قامت بتوفير مكالمات مجانية لمدة أسبوع لعملائها بدولة السودان، في شهر أبريل الماضي، كجزء من دورها المسؤول تجاه المجتمعات التي تعمل بها، لمساعدة عملائها في السودان على طمأنة أهلهم وذويهم في جميع بلدان المنطقة، كما سبق للمجموعة تقديم نفس العرض المجاني خلال أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي.

