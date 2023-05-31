إسترداد 15 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة الواحدة والعشرين.

ترأس الحملة المحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وبحضور مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، والمهندس أحمد منير رئيس الوحدة المحلية بقرية الحجر، والمهندس محمد عبدالله رئيس قسم أملاك الدولة بالمركز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا والرائد موسى نصر وقوات الأمن المعاونة، ومسئولي منطقة آثار الفيوم، وذلك في إطار الموجة الواحدة والعشرين من موجة إزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

إزالة التعديات المخالفة على أراضي ولاية الآثار بالفيوم

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت من إسترداد مساحة 15 فدانا من أراضي أملاك الدولة ولاية الآثار، وإزالة التعديات عليها والتي شملت تعديات بالزراعة الحديثة وحفر مصارف وسط الزراعات، وذلك بناحية قرية منشأة الأمير التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر، وتمت إزالة كافة التعديات وتسليم المساحة خالية من التعديات إلى مسئولي منطقة آثار الفيوم للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الواحدة والعشرين تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. مؤكدا على ضرورة إستمرار أعمال الموجة الواحدة والعشرين، وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

أوضح رئيس مركز ومدينة اطسا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.