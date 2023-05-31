جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل .. بدء استقبال طلبات الترشح

تصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مؤشرات جوجل بالتزامن مع إعلان وزارة الموراد البشرية والتوطين بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل"، غدًا الخميس الموافق 1 يونيو 2023م، والتي تكون برعاية الشيخ منصور بن زايد.

رابط التقديم على جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

وأوضحت الوزارة أن التقديم للترشح للدورة الأولى من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل"، يتم بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي: https://riyada.mohre.gov.ae.

يذكر أن جائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل" معتمدة من مجلس الوزراء وتهدف إلى:

تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي.

زيادة إنتاجية سوق العمل الإماراتي.

رفع مستوى الرفاهية وجودة الحياة بالنسبة للقوى العاملة في القطاع الخاص.

أخر موعد لتلقي طلبات الترشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

فيما يتم إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لجائزة "الإمارات للريادة في سوق العمل"، في 31 أغسطس المقبل، ليجري في شهر سبتمبر التقييم المكتبي والميداني، ويتم إقامة حفل التكريم في شهر نوفمبر المقبل.

ووفق وسائل الإعلام الإماراتية فقد دعت الوزارة شركات القطاع الخاص الى التقدم بطلبات الترشح للجائزة لعرض وإبراز جهودها المتميزة الرامية إلى تعزيز ظروف وبيئة العمل والإرتقاء بها لتكون أكثر إيجابية وإنتاجية، والتعريف بالمبادرات الرامية إلى نشر ثقافة التميز والابتكار، وتبني أفضل الممارسات في بيئة الأعمال المحلية بما يبرز دور القطاع الخاص في ترسيخ مكانة الإمارات في ريادة الأعمال.

وشددت الوزارة على أهمية قيام الشركات بتحفيز العاملين لديها للمشاركة في الجائزة التي تسهم بشكل كبير في تشجيع العاملين في القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية والابداع والابتكار وزيادة انتاجيتهم وترشيح العمالة التي يرون أن لها بصمة متميزة في المجتمع الإماراتي لنيل الجائزة ضمن فئة "الترشيح العام".

الفئات المرشحة في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل

كما تنظم الوزارة ورشتي عمل افتراضيتين بشكل أسبوعي لتعريف أصحاب العمل بالجائزة وفئاتها وأهدافها وشروط المشاركة فيها، والتي تضم ثلاث فئات رئيسية، هم:

- فئة "المنشآت" التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي ساهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة.

- فئة "العمالة" التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات.

- فئة "شركاء خدمات الأعمال" التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.