الأسهم اليابانية تنهي سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام

أنهت الأسهم اليابانية " المؤشر نيكاي الياباني " سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام خلال جلسة، اليوم الأربعاء، في ظل جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى في 33 عاما في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما ألقت قوة الين والبيانات الصينية المخيبة للآمال بظلالها على الأسواق.

الأسهم اليابانية

وانخفض المؤشر نيكاي فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.41% ليصل إلى مستوى 30887.88 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ الخامس من أبريل، وقفز 7% في مايو ليسجل أكبر مكاسب شهرية له منذ نوفمبر 2020.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى الأسهم اليابانية بنسبة بلغت نحو 1.32% ليصل إلى مستوى 2130.53 نقطة.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو فى الأسهم اليابانية بنسبة 1.08% ليضع أكبر ضغط على المؤشر نيكاي. وهبط سهم طوكيو إلكترون عملاق صناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2% وسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1%.

وقفز سهم شركة هينو موتورز التابعة لتويوتا فى الأسهم اليابانية بنسبة 12.3% بعد أن عقدت دايملر للشاحنات وتويوتا موتور صفقة مبدئية لدمج وحداتهما للشاحنات في اليابان. وتراجعت أسهم تويوتا 1.62%.

الأسهم الأوروبية تلامس أدنى مستوى لها في شهرين

الأسهم الأوروبية

شهدت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين خلال جلسة، اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتفاقم مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي رغم المؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 0.7% ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس.

تتجه الأسهم الأساسية في المنطقة نحو تسجيل خسائر شهرية وكان مؤشر FTSE 100 في بورصة لندن ومؤشر CAC 40في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا حيث تراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا اليوم الأربعاء.

وقاد مؤشر شركات تصنيع السيارات ومؤشر السلع والخدمات الصناعية خسائر المؤشرات الفرعية في أوروبا بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الصين بأكثر من التوقعات في مايو بسبب ضعف الطلب حيث تعتبر الصين شريكا تجاريا رئيسيا لألمانيا.

تأتي هذه البيانات رغم صدور بيانات التضخم في فرنسا والتي أشارت إلى تراجع أسعار السلع في البلاد بقدر أكبر من المتوقع خلال مايو ، كما تراجع التضخم في العديد من المدن الألمانية خلال نفس الشهر مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للبلاد في واقت لاحق اليوم.

وانخفضت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة "إس.بي.بي" فى الأسهم الأوروبية بنسبة بلغت نحو 7.6% لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.