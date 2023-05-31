أندية الفتاة والمرأة: ندوات للتوعية الأسرية بمراكز الشباب في المحافظات

واصلت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، إدارة الفتاة والمرأة ، تنفيذ ندواتها التوعوية داخل نادي أندية الفتاة بالمحافظات ، حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان "كيفية التربية السليمة داخل الأسرة" بمحافظة الأقصر بمركزي شباب (أولاد الشيخ بأرمنت - الزينية قبلي) وبمحافظة الفيوم بمركز شباب الشروق.

تناولت أساليب التربية الحديثة كالقدوة الحسنة واحترام الوالدين لبعضهما واحترام الطفل أمام الآخرين ، كذلك الدور السلبي الذي تقع فيه وسائل الاعلام والسوشيال ميديا في غرس القيم ،كما تطرقت الى دور الأسرة في تنمية شخصية الأبناء بداية من تكوين الجوانب الأساسية في الشخصية والجانب التعليمي، وتعزيز وتقوية مبادئ الاحترام، والتقدير سواء لذاته أو للآخرين.

محافظة الشرقية

بمحافظة الشرقية عقدت ندوة تحت عنوان " ادارة المنزل بأقل التكاليف" بمركز شباب شينبارة الميمونة التابع لإدارة شباب الزقازيق غرب ، تناولت مفهوم تغيير ثقافة الإستهلاك وتحديد أولويات الإنفاق الضرورية داخل الأسرة ،و كيفية مواجهة إرتفاع الأسعار، وترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الإحتياجات والمتطلبات لإدارة المنزل بأقل التكاليف وطرق الإستفادة من الوقت في تعلم مهارة أو حرفه جديدة .

يأتى تنظيم تلك الندوات فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ترسيخ القيم السليمة بين شبابنا لبناء مجتمع أفضل قائم على الأخلاق الحميدة، علاوة على تنظيم العديد من البرامج والأنشطة والندوات التوعوية داخل أندية الفتاه بمراكز الشباب من أجل تمكين المرأة في مختلف المجالات