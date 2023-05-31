دينا الشربيني تطل بالكورسية والألماس يزيد من أناقتها

خطفت الفنانة دينا الشربيني عدسات الصحافة والإعلام خلال ظهورها على السجادة الحمراء اثناء تكريمها من احدى الشركات مع عدد من النجوم عن أعمالهم في شهر رمضان الماضي، بناء على تصويت من الجمهور.

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة يسيطر عليها الأسود، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب مع الكورسية، صمم من قماش التل مكشوف الخصر، اتسم الفستان من شق مثير كشف عن أحد ساقيها، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.

اما من الناحية الجمالية، ظهرت بتسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات ناعمة من الممكياج لتبرز ملامحها ناعمة وجاذبة مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

دينا الشربيني

دينا الشربيني (17 مارس 1985)، ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في مصر.

حياتها

درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.

دينا الشربيني بمكياج كامل؛ في فيديو لموقع متخصص في بيع منتجات الجمال

حياتها الخاصة

انتشرت شائعات عن وجود علاقة بين دينا الشربيني وعمرو دياب في أواخر عام 2019م وذلك بظهورها معه كثيراً إلا أن الموضوع كان طي الكتمان بالرغم من ظهور دينا الشربيني في عدة برامج كان منها في برنامج «The Insider بالعربي» إذ صرحت عن انبهارها بالموسيقى التصويرية لمسلسلها «لعبة النسيان» التي ألفها عمرو دياب.

تطورت العلاقة بين الثنائي وتكرر ظهورهما بشكل رسمي دون الحديث عن تفاصيل ارتباطهما إلى أن تم الكشف في بداية عام 2021م أنه تم الانفصال بشكل رسمي وتركت دينا الشربيني منزل عمرو دياب من دون ذكر أي تفاصيل أخرى تخص الطرفين.

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية درة جدلًا قد أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن كونها السبب في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني حيث نفت درة علاقتها بالأمر.

في نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه. وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.