هاني أباظة يقترح تغيير مسمى المجلس الوطني إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي

أكد الدكتور هاني أباظة عضو مجلس النواب وممثل حزب الوفد في الحوار الوطني، أن فكرة وجود المجلس أو المفوضية الخاصة بالتعليم هي ليست فكرة حديثة، وإنما خضعت للطرح قبل ذلك، والجميع انتظره لفترات طويلة.



جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

أشار أباظة إلى أن إصدار أكثر من ١٥ قانونًا خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة تسببت في تخبط القرارات المختلفة، وقادت التعليم إلى ما هو سيء، في ظل وجود فكر قد يكون يحمل الصواب أو الخطأ، وينتج عن ذلك سقوط التعليم.

الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي:

اقترح ممثل حزب الوفد تغيير المسمى إلى الهيئة الوطنية للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا وأن مشروع القانون لم ينكر إلى البحث العلمي، مطالبًا بأن يخوض التجربة من خلال اختيار ٤ مشروعات قومية كبرى يسهم المجلس في تنفيذها بأفكار علمية.

لفت أباظة إلى أن التعليم في مصر يعاني آفات كثيرة متعلقة بالمعلم والمناهج الدراسية والمؤسسة التعليمية ذاتها وكذلك آفة أسلوب التقييم والتقويم، مطالبًا بوضع استراتيجية خاصة بالتعليم تكون هي المظلة التي توجه مستقبل التعليم في مصر إلى بناء الإنسان التي لن تتحقق من خلال استراتيجية ثابتة واستقرار للمنظومة حتى يكون هناك منتج حقيقي ونافع للدولة.