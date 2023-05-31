الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تعليم الحوار الوطني: نأمل في نتائج مثمرة بقانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور محمود أبو النصر المقرر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن إدارة الجلسة تعطي مطلق الحرية المتحدثين في طرح آرائهم كما أنها ترحب بتلقي المقترحات مكتوبة.

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اليوم.. الحوار الوطني يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

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"الحوار الوطني" تدعو للمشاركة بمناقشة مشروع تأسيس المجلس الأعلى للتعليم

 

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

 وأوضح الدكتور محمود أبو النصر أن هناك أهمية كبيرة مناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ونأمل أن نخرج من الجلسة الخاصة اليوم بنتائج إيجابية ومثمرة

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