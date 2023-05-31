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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

أسوان تتابع جهود إخماد حريق نشب بـ25 محل ومنزل بكوم أمبو

عمليات إخماد الحريق
عمليات إخماد الحريق

 

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود إخماد الحريق والذى أمتدت أثاره إلى 19 محل أحذية وملابس ، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة ، وقد شارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منهم  ٧ سيارات تابعين لإدارة الحماية المدنية ، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

جاء ذلك بعد اخطار من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق كبير بشارع بور سعيد بمدينة كوم أمبو 

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد ، والشوارع الجانبية بإعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التى تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للإشتعال ، مكلفاً رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، ومديرية التضامن الإجتماعى ، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوى لقوات الحماية المدنية ، ومصانع سكر كوم أمبو وإستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة ، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق ، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق .

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