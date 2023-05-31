الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صمويل عصام: المجلس الوطني للتعليم والتدريب حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد صمويل عصام، ممثل حزب المصريين الأحرار، أهمية إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن تشكيل المجلس الأعلى، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليس مدارس التعليم الفنى. 

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اليوم.. الحوار الوطني يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

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ضياء رشوان: الحوار الوطني يستمع للجميع ولن يكتفي بجدول الأعمال

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون منها العمل على التخطيط الاستراتيجي لمشروع تربوي وطني يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية. 

وفيما يتعلق الهيكل التنظيمي في القانون أكد ممثل حزب المصريين الأحرار :"لابد أن يكون مظلة لجميع الهيئات الخاصة بالتعليم لتجنب أي اذواجية في الأدوار والاختصاصات".

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