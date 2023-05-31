صمويل عصام: المجلس الوطني للتعليم والتدريب حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية

أكد صمويل عصام، ممثل حزب المصريين الأحرار، أهمية إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن تشكيل المجلس الأعلى، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لكافة المدارس وليس مدارس التعليم الفنى.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن الاختصاصات لابد أن يكون منها العمل على التخطيط الاستراتيجي لمشروع تربوي وطني يكون حلقة اتصال بين المجتمع والقيادة السياسية.

وفيما يتعلق الهيكل التنظيمي في القانون أكد ممثل حزب المصريين الأحرار :"لابد أن يكون مظلة لجميع الهيئات الخاصة بالتعليم لتجنب أي اذواجية في الأدوار والاختصاصات".