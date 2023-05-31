الحوار الوطني.. حاتم: "هدف إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب وجود استراتيجيات ثابتة"

أبدى الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني فى شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب.



جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

استراتيجيات ثابتة للتعليم:



وأوضح حاتم أن الهدف من إنشاء المجلس هو وجود استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء، مشيرا إلى كثرة المجالس العليا للتعليم الموجودة فى مصر، قائلا: لدينا المجلس الاعلي للجامعات الحكومة وللجامعات الخاصة. الأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعي، لافتا إلي أن هذه الاتحادات اتحادات للمصالح، لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لانفسهم بافتتاح كليات

وشدد على ضرورة الغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلي للتعليم، مطالبا بأن يتبع المجلس الجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي ويكون برئاسة وزير التعليم العالي ، ويكون دوره منح رخص الجامعات ويضع قواعدها ويعترف بالشهادات الخارجية وما يعادالها، موضحا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.