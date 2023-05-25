وزير الشباب يهنئ عمر عصر لتأهله لدور الثمانية ببطولة العالم لتنس الطاولة

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لإنجازه وتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب إفريقيا بعد فوزه علي الكرواتي توميسلاڤ بوكار بنتيجة 4-0.

في كلمات موجهة للبطل المصري عمر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة : "كل الفخر والاعتزاز والتقدير والامتنان ببطل منتخبنا القومي لتنس الطاولة وإنجازه التاريخي، وتأهله لربع نهائي بطولة العالم بجنوب إفريقيا، وأود أن أشيد أيضًا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، ونتمني كل التوفيق للمنتخب والجهاز الفني في قدم المنافسات والفعاليات".

أشار وزير الشباب إلى أن الرياضة المصرية على مستوى المنتخبات والألعاب الفردية، تُبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي الكثير من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.

يلتقي غدًا عمر عصر المصنف الأول عالميًا الصيني فان زي دونج في ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة في تمام الساعة 3:40 مساءً.