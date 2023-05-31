وفد روسي يزور شرق بورسعيد لإستكمال مباحثات المنطقة الصناعية الروسية

استقبلت الهيئة العامة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وفد روسي رفيع من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومؤسسة التمويل الروسية وممثلي الشركات الروسية الراغبة في الإستثمار بالمنطقة.

وكان في إستقبالهم اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وعددا من قيادات الهيئة ، وقام نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية بإصطحاب الوفد الروسي في جولة تفقدية بشرق بورسعيد لموقع المشروع الخاص بالمنطقة الروسية الصناعية فى المرحلة الأولى على مساحة مليون متر مربع بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة ، وخلال الجولة تم التعريف بأهم المطورين الصناعيين الذين يعملون داخل شرق بورسعيد فضلًا عن المشروعات القائمة بالفعل وأعمال التطوير الجارية والتوسعات التي تشهدها المنطقة الصناعية ، وتعد المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بكلٍّ من السخنة وشرق بورسعيد أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا ، وأن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعًا استراتيجيًّا في منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحي عالمي وموانئ جاهزة لتصدير وإستيراد مختلف السلع والمنتجات ويتيح التواصل مع الأسواق الإفريقية والإقليمية ، وإستفادة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس من الشراكة مع المنطقة الروسية في توطين الصناعات وتوفير فرص العمل ونمو حركة التجارة بالموانئ التابعة لها .

فى بداية الزيارة عقد قيادات المنطقة الإقتصاداية إجتماعا موسعا مع الوفد الروسي وممثل مؤسسة التمويل تم التاكيد فيه على عمق العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لسنواتٍ في شتى المجالات وأن تواجد الوفد الروسى هو أحد نتائج الإتفاق المبدئي على إقامة المنطقة الصناعية الروسية بكلٍّ من منطقة السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين تمهيدًا لإستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الرؤية الإستراتيجية للهيئة والإستفادة مما تملكه المنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة وفي ظل الإستفادة من إتفاقيات التجارة الدولية التي تسمح للمستثمرين بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس من فتح أسواق مختلفة سواء إقليمياً كإتفاقيتي "التجارة الحرة الإفريقية وكوميسا" أو عالمياً مثل "الأفتا وميركوسور" ، وتم تقديم شرحًا تفصيليًّا عن مشروعات التنمية والتطوير التي تشهدها المنطقة الإقتصادية وعرض فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الإستثمارات الموجودة بالمنطقة في القطاعات المستهدف توطينها بالرؤية الإستراتيجية للهيئة ، والرد على تساؤلات ممثلي الشركات الروسية حول الفرص الإستثمارية التي تتيحها المنطقة الإقتصادية أمام المستثمرين والحوافز الإستثمارية المالية وغير المالية لتعزيز تلك الإستثمارات .