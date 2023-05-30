"الحوار الوطني" تدعو للمشاركة بمناقشة مشروع تأسيس المجلس الأعلى للتعليم

دعا الحوار الوطني المصري، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية، المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، حيث إنه سيكون هناك في جلسات النقاش تباجل للآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان.

مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

وأوضح الحوار الوطني، ان هذا يأتي تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب منتصف الأسبوع الحالي، متابع: "قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري".

جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث:

الأحد 4 يونيو، المحور السياسي:

= تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية).

= قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة).

= عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة).

الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادي:

= أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة (2 جلسة متتالية).

= الزراعة والأمن الغذائي (2 جلسة متتالية).

الخميس 8 يونيو، المحور المجتمعي:

= لجنة الصحة (2 جلسة متتالية).

= لجنة الشباب (2 جلسة متتالية).

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، و الذي يبدأ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو، ومن المقرر أن تعقد الجلسات ابتداء من الساعة ١٢ ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويناقش جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وفي الثلاثاء الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

وفي يوم الخميس الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٣م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل و النظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.