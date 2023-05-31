الحوار الوطني.. عميد الدراسات التربوية السابق: لا تعليم دون تدريب

قال سامي نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، إنه لا تعليم دون تدريب، مؤكدًا موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم.

جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي:

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

وطالب بأن يكون المجلس مستقلًا عن الجهاز الإداري ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشيرًا إلى أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.