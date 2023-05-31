الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. عميد الدراسات التربوية السابق: لا تعليم دون تدريب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال سامي نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربوية جامعة القاهرة، إنه لا تعليم دون تدريب، مؤكدًا موافقته على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم.

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اليوم.. الحوار الوطني يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

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"الحوار الوطني" تدعو للمشاركة بمناقشة مشروع تأسيس المجلس الأعلى للتعليم

جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي:

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

 

وطالب بأن يكون المجلس مستقلًا عن الجهاز الإداري ليراقب ويخطط لمجال التعليم، مشيرًا إلى أهمية أن يمثل لأصحاب المصلحة وكل فئات المجتمع.

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