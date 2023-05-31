الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محمود فوزي: الحوار الوطني يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني أن مناقشة مشروع مجلس الوزراء لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب من شأنه تسليط الضوء على التحديات الجارية وترتيب أولويات العمل في المستقبل.

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اليوم.. الحوار الوطني يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

مسمى المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده

وأوضح فوزي أن الحوار الوطني يتكامل ويعضد من عمل مؤسسات الدولة، وليس من أهداف الجلسة إعادة الصياغة التي لها أهلها وخبراؤها المعنين، وإنما مناقشة الأفكار التي يتكون منها المشروع التي تتحدث عن مسمى المجلس وإلزامية مخرجاته وآلية التنفيذ لبنوده.


وأشار رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني إلى أن حضور الجلسة هم نخبة متميزة وممتازة من العلماء المتخصصين في مجال التعليم، لافتا إلى أن الجلسة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمناقشة المشروع.

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الحوار الوطني.. ننشر نصوص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

 

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