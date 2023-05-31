الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب البيطريين يعرض أزمة توقف التعيينات في البرلمان

النقيب العام للأطباء
النقيب العام للأطباء البيطريين

التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بالدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، لتقديم مذكرات بشأن إجراء تعيينات للأطباء البيطريين فى القطاع الحكومى وهيئة سلامة الغذاء وضم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة لقانون كادر المهن الطبية.

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جاء ذلك خلال مشاركة النقيب العام باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأوضح سليم، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994م، وقد أدى هذا إلى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مع الاحتياج الشديد إلى مضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها، علماً بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات.

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري هو 150 طبيباً بيطرياً فقط على مستوى جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة و 6 أطباء بمحافظة الجيزة، علماً بأن سد العجز فى أعداد الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمان الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور والحفاظ على ثروة حيوانية هي ملك للوطن كله وإنتاجها هو جزء من ناتج قومي أصيل.

وأكد أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته، ويحقق الأمان الصحي للحوم والألبان والأسماك، ومنتجاتها تأكيدًا لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار سيعود على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد كل ما هو من أصل حيواني.

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