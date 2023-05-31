ضبط مزارع شرع في قتل آخر بسبب خلافات المصاهرة بالعسيرات

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي مزارع في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة تعدى عليه آخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بوصول "إبراهيم . ع . م . م" 23 سنة مزارع ويقيم دائرة مركز العسيراتمصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال شقيقه "إسلام . ع . م . م" 30 سنة حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم بذات الناحية إتهم "أنور . ع . ه . ا" 45 سنة مزارع ويقيم دائرة مركز العسيرات والد خطيبة المصاب بالتعدي على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته أثناء تواجدهما بموقف سيارات الأجرة بمدينة المنشاة بسبب خلافات المصاهرة .

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .