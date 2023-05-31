الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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توقيع عدد من الوثائق بين مصر وفلسطين خلال مباحثات موسعة بين الجانبين

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

 شهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع عدد من الوثائق بين جمهورية مصر العربية ودولة فِلَسْطين، عقب انتهاء المباحثات التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسيْ وزراء البلدين.

وتمثلت الوثيقةُ الأولى في توقيع بروتوكول تعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ووزارة الزراعة بدولة فِلسطين، ووقعه من الجانب المصريّ  السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب الفِلسطينيّ رياض عطاري، وزير الزراعة.

أما الوثيقة الثانية التى تم توقيعها فهى بروتوكول مُشاورات سياسية بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فِلسطين، ووقع البروتوكول من الجانب المصريّ  سامح شكري، وزير الخارجية، ومن الجانب الفِلسطينيّ الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين.

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