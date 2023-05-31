الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خطوات تقديم التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان النتيجة، حيث يزداد البحث عبر محرك "جوجل"، عن كيفية تقديم التظلمات، وذلك بعد النتيجة مباشرة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. بالاسم ورقم الجلوس

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم فتح باب تقديم التظلمات الخاصة بالنتيجة بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا، ومن ثم يتم النظر في تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية ثم مراجعة درجات الطالب ثم تقديم بيانا بالتظلم.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تقديم التظلمات: 

التوجه إلى شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب الراغب في تقديم التظلم

تسديد رسوم تظلمات عن كل مادة يرغب الطالب في التظلم 

إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

 إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها

 يسلم طلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

 يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة لمطالعة أوراق الإجابة أثناء إجراء التظلم

يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق ٢ صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر

تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها

وفي حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها

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