إيمي سمير غانم تبرز ملامحها بألوان النود

خضعت الفنانة إيمي سمير غانم لجلسة تصوير جديدة بعد غيابها الذي استمر طويلًا بعد وضع نجلها الأول من الفنان حسن الرداد، لتطل من جديد برشاقة وجذابية تخطف الأنظار إليها.

وبدت إيمي سمير غانم بأكثر من إطلالة مختلفة، ليسيطر اللوك السوارية على إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بلياقة عالية، صمم من قماش الترتر، وتزينت ببعض الإكسسوارات الهادئة.

وجاءت إطلالتها الثانية حيث ارتدت كاردجيان صمم من الترتر الكبير الذهبي المزين بالشراشيب.

اللون الأسود يسيطر على إطلالة إيمي سمير غانم

وسيطر اللون الأسود على إطلالتها الثالثة حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، ونسقت معه جوانتي جلد طويل.

أما من الناحية الجمالية، اعتمد مصفف الشعر هيثم الدهب لها تسريحة شعر ناعمة ليبرز جاذبية ألوان النود على ملامحها العفوية مع رسمة عينيها بالكحل والماسكرا السوداء والآيشادو ولون النود في الشفاه.

يذكر أن، آخر أعمال إيمي سمير غانم هو المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح" الذي عرض على راديو قناة النيل في شهر رمضان 2023.

وشاركها بطولته زوجها الفنان حسن الرداد وكل من بيومي فؤاد ومنير مكرم وهو فكرة وإخراج صفي الدين حسن.

كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية وكان آخرها مسلسل سوبر ميرو التي تدور احداثها حول تجسد إيمي شخصية أميرة التي تحلم بمساعدة الناس وان تصبح بطلة خارقة وتلتقي ب (هدهد) صديقها من المدرسة صدفة وتخبر بأنها تريد أن تصبح بطلة فيحقق لها حلمها ويصمم البدلة والأسلحة، تتغلب سوبر ميرو (أميرة) على عصابات كثيرة وتشتهر شهرة دولية وعالمية وتتوالى الأحداث في سياق القصة.

إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم من مواليد 31 مارس 1987 ، ممثلة كوميدية مصرية، والدها هو الفنان سمير غانم، والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الوحيدة هي الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها هو الممثل حسن الرداد.

عن حياتها

درست إدارة الأعمال في مودرن أكاديمي، دخلت المجال الفني في عام 2005 في مسلسل عائلي جمعها مع والديها وشقيقتها حمل اسم «عائلة أستاذ أمين»، نالت دور البطولة المطلقة بعام 2014 خلال الموسم الأول من مسلسل هبة رجل الغراب، ثم مسلسل نيللي وشريهان إلى جانب شقيقتها دنيا.

زواجها

في 4 نوفمبر 2016 تزوجت من الممثل حسن الرداد. وفي 2 يناير 2023 رزقت بمولودها الأول.