الأربعاء 31 مايو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "إدارة الأبحاث الإكلينيكية" والتى استمرت على مدار يومين ، بهدف رفع كفاءة مسؤولي الأبحاث الإكلينيكية فى المراكز والجهات البحثية، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

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 المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن التدريب يسعى إلى تعريف المشاركين من مسؤولي الأبحاث الإكلينيكية، بكيفية اختيار الموضوع البحثي، والأساسيات التى تبنى عليها الأبحاث، والقواعد، والإجراءات اللازمة فى مرحلة ماقبل إجراء البحث إكلينيكيا، وكذلك طرق إدارة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى تدريبهم على إعداد خطط إدارة البيانات، والممارسات الإكلينيكية السليمة خلال إجراء التجارب الإكلينيكية.

الأبحاث الإكلينيكية

وأشار "عبدالغفار" أن التدريب يتم بمشاركة الدكتور "أشرف الفقي" استشاري الأبحاث الإكلينيكية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي قام بدوره باستعراض أحدث الإجراءات والممارسات الدولية لإجراء الأبحاث الإكلينيكية، ودور التجارب والأبحاث الإكلينيكية فى تطوير الصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب العلمية، لمواكبة التطور العالمي في مجال الأبحاث الإكلينيكية، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جانب من ورشة العمل 

ومن جانبه أشار الدكتور "عمرو يوسف" رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية ، إلى دور  التدريب فى  إكساب مسؤولي الأبحاث الإكلينيكية ومنسقين الأبحاث بمختلف المستشفيات والمراكز البحثية مهارات عملية لإدارة إجراء الأبحاث الإكلينيكية، وتفعيل دور فريق العمل فى البحث مشيرًا إلى عقد جلسة نقاشية حول الدور الفعلي الذي يقوم به مسؤولي الأبحاث خلال تنفيذ البحث ، بالإضافة إلى قدرتهم على تقييم المعامل المشاركة  من حيث الأجهزة والخبرات الفنية.

وفى سياق متصل قال الدكتور "جاسر جاد الكريم" منسق النظم الصحية بمكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن البحوث الصحية والتى تتضمن الأبحاث الإكلينيكية هى واحدة من أهم عناصر النظم الصحية، والتى تشمل نظم المعلومات الصحية، واقتصاديات الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية دعم ترتيب أولويات البحوث الصحية.
 

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