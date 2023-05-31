موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. يسعى العاملون في الجهاز الإدراي في الدولة إلى معرفة الموعد المحدد لصرف المرتبات، حيث قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو لجميع العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى بأسبوع.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023

ويبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم 18 يونيو 2023 المقبل، ويستمر حتى يوم 22 يونيو 2023، كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

الحد الأدنى لأجور

- 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.

- 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

- 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.

- 6500 للأولي أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها.

- 5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها.

- 4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها.

- 3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها.

- حاملي الماجستير 6000 جنيه شهريًا.

- حاملي الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه.

صرف معاش شهر يونيو 2023

وفي سياق متصل يسعى أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات إلى معرفة الموعد المحدد، لصرف معاش شهر يونيو 2023 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي 15 % في وقتٍ سابقٍ، حيث إنه من المقرر البدء في صرف معاشات شهر يونيو الخميس الموافق 1 يونيو المقبل 2023.

ماكينات الصرف الآلى للبنوك

ويتم صرف معاشات شهر يونيو، من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعى، ومنافذ البريد المصرى، منافذ فورى وكارت ميزة. وعن طريق ماكينات الصرف الآلى للبنوك.

جدول معاشات شهر يونيو بالزيادة

من يتقاضى معاش بقيمة 1300 جنيه، يحصل على 1495 جنيهًا.

من يتقاضى معاش بقيمة 2300 جنيه، يحصل على 2645 جنيهًا

من يتقاضى معاش بقيمة 3500 جنيه يحصل على 4025 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 4300 جنيه، يحصل على 4945 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 5300 جنيه يحصل على 6095 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 6500 جنيه يحصل على 7475 جنيهًا.