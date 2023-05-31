لجين عمران تخرج على المألوف وتتألق بالفسفوري

اعتادت الإعلامية لجين عمران على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأناقة والاحتشام في آن واحد، مما جعلها مثالا تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات دون تكلف.

وبدت لجين عمران في أحدث ظهور لها بإطلالة أنوثية مفعمة بالشقاوة دون جرأة، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بأكمام طويلة، صمم من قماش الترتر باللون الليموني، ونسقت عليه جاكيت كلاسيكي غامق اللون، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة المتناغمة مع إطلالتها، ونسقت كلاتش بسيطة التصميم.

أما من الناحية الجمالية، اعمدت لجين عمران تسريحة شعر الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا الذي حدد جمالهما مع لون الكشمير في الشفاه.

لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977 ، إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب. وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

عن حياتها

ولدت في مدينة الجبيل شرق السعودية شقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل. تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي» ثم انتقلت عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في «سيتي بنك» في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

مسيرتها

عملت لجين عمران في تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها، قدمت أمسيات شعرية في مهرجانات عدة كمهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين، مارست مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.