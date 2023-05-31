وزير الشباب ومحافظ القاهرة يُطلقان شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية

أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، شارة بدء أكبر ماراثون للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا باليوم العالمي للدراجات، الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة للقاعدة الشعبية، ومشاركة بيفقرات فنية للإدارة المركزية لتنمية الشباب.

انطلق الماراثون من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية توجهًا إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومرورًا ببعض معالم العاصمة، بمشاركة أكثر من 5000 مشارك من مختلف المحافظات، ومشاركة بعض وفود منحة ناصر للقيادة الدولية.

أكد وزير الشباب والرياضة، أهمية تنظيم ماراثون رياضي للدراجات الهوائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تواكب أحدث التطورات العالمية؛ للارتقاء بمنظومة العمل والجهاز الإدارى للدولة، فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلي إهتمام القيادة السياسية بنشر الرياضة في أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة بما يحقق أحد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة الدراجات.

أضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية الاعتماد على الدراجات في التنقل من مكان لآخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

وعلي هامش الماراثون، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتفقد دراجات مشروع “زود … دخلك”، بالتعاون مع طلبات، والذي يهدف إلي توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات من قبل الوزارة في جميع المراحل كطيارين مستقلين بنظام العمل الحر وذلك لزيادة دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية لدى المواطنين في إطار الدور المجتمعي الذي تلتزم به الشركة في مصر من أجل تحسين دخلهم و جودة حياتهم.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى نهج الوزارة نحو الدمج والربط بين قطاعى الشباب والرياضة، وإعلاء التنمية الرياضية بالمجتمع، وتكثيف البرامج والمشروعات الشبابية، مشيراً أن مبادرة “دراجتك.. صحتك” تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتوجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى جعل الرياضة أسلوب حياة، وتشجيع الشباب والمواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية في التنقل ومساهمتها في تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها.