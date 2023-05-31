تعرف على الفئات المستفيدة من القروض الحسنة ببنك ناصر

يتيح بنك ناصر الاجتماعى، القروض الحسنة، للعديد من الفئات، الذين يستحقون ذلك، حيث قدم تجربة مهمة عام 1995 وذلك تحويل مستحقى الزكاة من طاقات عاطلة إلى طاقات منتجة، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الفئات المستفيدة من القروض الحسنة:

محدودو الدخل من أصحاب المرتبات والمعاشات (دون عائد) للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية

حالات الزواج

بدء العام الدراسي

الحالات المرضية وفي العمليات الجراحية

توصيل الغاز الطبيعى للأسر الأكثر فقرًا

بعض الحالات الملحة كالكوارث الطبيعية

سداد الديون بأحكام قضائية نهائية وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعفاء أسرة المقترض من سداد باقى أقساط القرض فى حالة الوفاة.

ويقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه ويقدم للبنك من خلال لجنة الزكاة في نطاقه سكنه الجغرافي، يمول رأسمال المشروع في صورة عينية دون فوائد بضمان لجان الزكاة بنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعة المشروع.