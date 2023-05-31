الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تعرف على الفئات المستفيدة من القروض الحسنة ببنك ناصر

بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي

يتيح بنك ناصر الاجتماعى، القروض الحسنة، للعديد من الفئات، الذين يستحقون ذلك، حيث قدم تجربة مهمة عام 1995 وذلك  تحويل مستحقى الزكاة من طاقات عاطلة إلى طاقات منتجة، وما زالت مستمرة حتى الآن.  

txt

صرف معاشات شهر مايو من فروع بنك ناصر غدًا

txt

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة غدًا

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الفئات المستفيدة من القروض الحسنة:

محدودو الدخل من أصحاب المرتبات والمعاشات (دون عائد) للتيسير عليهم في مواجهة الأعباء المالية

حالات الزواج 

بدء العام الدراسي

الحالات المرضية وفي العمليات الجراحية

توصيل الغاز الطبيعى للأسر الأكثر فقرًا

بعض الحالات الملحة كالكوارث الطبيعية

سداد الديون بأحكام  قضائية نهائية وتسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعفاء أسرة المقترض من سداد باقى أقساط القرض فى حالة الوفاة.

ويقوم المستفيد بنفسه بتحديده وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه ويقدم للبنك من خلال لجنة الزكاة في نطاقه سكنه الجغرافي، يمول رأسمال المشروع في صورة عينية دون فوائد بضمان لجان الزكاة بنظام سداد يتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبيعة المشروع.

 

مواد متعلقة

بنك ناصر يدعم المتفوقين دراسيًّا وحفظة القرآن الكريم من أبناء الصحفيين

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة "حياة كريمة"

بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة "حياة كريمة"

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة غدًا

بنك ناصر الاجتماعي يرفع العائد على الشهادات الإدخارية 3 سنوات
الجريدة الورقية