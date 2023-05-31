أدوية لزيادة الطول في كوريا الشمالية| شاهد

استخدم سكان كوريا الشمالية، أدوية لزيادة هرمونات النمو ووصفات الأعشاب الطبيعية، وغرقت الشوارع بــ إعلانات زيادة الطول، صورًا على جدران الصيدليات.

وظهرت إعلانات تعِد الناس بأدوية فعالة لزيادة الطول، أحد هذه الأدوية "مكمل غذائي" يعزز الطول لدى الطفل، بسعر يقارب الدولار الواحد، في دولة يبلغ متوسط دخل الفرد فيها أقل من 100 دولار.

وأوعزت تقارير صحفية أن سبب إقبال الكوريين على هذه المكملات إلى نقص الغذاء الذي أعاق النمو الطبيعي لنسبة كبيرة من سكان البلاد، كنتيجة للقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.

أدوية التخسيس والشعر عبر الإنترنت "مغشوشة".. شاهد



قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التسوق عبر الإنترنت، له حقوق البيع والشراء المباشر نفسها، مؤكدًا أن النساء هن الأكثر تسوقًا عبر الإنترنت، وفي أغلب الأوقات يقعن ضحايا لعمليات احتيال كثيرة.

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ودعا المهندس أيمن حسام الدين، إلى الامتناع عن الشراء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا، قائلًا: "لا تشتري من صفحات التواصل الاجتماعي أبدًا إلا لو كانت شركة معروفة"، وفي حالة الشراء عبر الصفحات لا يوجد مصدر يمكن الوصول عن طريقه للبائع، وبالتالي إن أغلق البائع الصفحة لا يمكنك الوصول إليه أبدًا.

ونهى عن شراء أدوية التخسيس والشعر عبر الإنترنت، لأنها مغشوشة وأغلبها نصب واحتيال، مؤكدًا أنه لا يجب شراء الدواء إلا من خلال الصيدلية لتجنب الخطورة وعمليات النصب والاحتيال، لأن مثل هذه الأدوية تكون ضارة بالصحة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة “سي بي سي”.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "إعلانات زيادة الطول تُغرق شوارع كوريا الشمالية.. والسبب غريب".

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