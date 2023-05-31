الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية.. الإنسان في مهب الريح

يومًا بعد يومٍ تزداد التحذيرات المتعددة من الذكاء الاصطناعي، وتجلى ذلك في إطلاق خبراء من جميع أنحاء العالم في مجال الذكاء الاصطناعي جرس إنذار، خاصة من مبتكر "تشات جي بي تي" رغم فوائد الذكاء الاصطناعي المتعددة.

الذكاء الاصطناعي

وصف الخبراء أن هذا التكنولوجيا من احتمال أن تؤدي إلى انقراض البشرية، وطالب الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة بمواجهة تلك التكنولوجيا، والتي وصفت بالخطر مثل الأوبئة والحرب النووية.

تشات جي بي تي

ونوه الرؤساء التنفيذيين، إلى أن التخفيف من هذا الخطر يجب أن يكون أولوية عالمية، معربين عن قلهم من أخطار استخدام نماذج مثل "تشات جي بي تي" لنشر المعلومات الخاطئة والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن التسبب في تعطيل الوظائف على مستوى المجتمع، وفق تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

المركز الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي

وكشف بيان للمركز الأميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي “CAIS”، إنه يجب مناقشة تهديدات أكثر خطورة، ولكن أقل احتمالاً، بما في ذلك احتمال أن يؤدي تسريع الذكاء الاصطناعي إلى انهيار الحضارة، حيث يخشى بعض علماء الكمبيوتر من أن ذكاء اصطناعيًا فائقًا له اهتمامات غير متوافقة مع مصالح البشر،و يمكن أن يحل محلنا أو يدمرنا عن غير قصد.

الرئيس الصيني

وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ إن قضايا الأمن الوطني التي تواجه الصين زادت بشكل كبير، متابعا أنه يجب على الصين أن تسرّع بناء مركز مراقبة وتقييم المخاطر الأمنية المحتملة ونظام الإنذار المبكر.

وأضاف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه يجب أن نحافظ على الأمن السياسي وتحسين مستوى أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حديث الساعة في مختلف المجالات خلال الآونة الأخيرة، وتوصل الأمر إلى أن التكنولوجيا تدخلت فى كل المجالات التي يعمل بها الكادر البشرى ومنها المحاماة، ويأتى ذلك بعد إعلان محام في الولايات المتحدة الأمريكية، استخدامه الذكاء الاصطناعي من أجل التحضير للقضية التي يترافع فيها للدفاع عن موكله.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي سي سي"، أن القاضي لفت انتباه المحكمة لحالة غير مسبوقة بعد اعتماد المحامي الذكاء الاصطناعي في دفاعه المقدم أمام هيئة القضاء، والتى أوضح فيها المحامي أنّه لم يكن على علم باستخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع، لأنه أعطى الورق إلى محام صديقه طالبًا منه المساعدة.