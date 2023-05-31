رئيس هيئة قناة السويس يصل لندن للمشاركة في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

وصل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى لندن والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية للمنظمة البحرية الدولية IMO بلندن والمقرر انعقادها اليوم الأربعاء .

والتقى رئيس هيئة قناة السويس فور وصوله مع السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، للتنسيق بخصوص مشاركة إدارة قناة السويس في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية .

وأكد ربيع على الجهد المبذول من قبل السفارة المصرية في المملكة المتحدة في توطيد العلاقات المشتركة بين البلدين على كافة الأصعدة بفتح آفاق جديدة للتواصل الفعال بين المؤسسات والهيئات المصرية مع المؤسسات والمنظمات والأطراف الفاعلة في المملكة المتحدة.

كما شهد اللقاء بحث آليات توطيد العلاقات مع المؤسسات البحرية الانجليزية من خلال تعزيز التعاون بين السفارة المصرية وهيئة قناة السويس وتنظيم زيارات خاصة لوفود المنظمات البحرية الإنجليزية للتعرف عن قرب على مستجدات أعمال التطوير بقناة السويس وأجندتها المستقبلية.

وأكد سفير القاهرة في لندن خلال اللقاء على الأهمية الكبرى التي تمثلها المشاركة المصرية في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية ممثلة في وفد وزارة النقل ووفد هيئة قناة السويس بما يعبر عن المكانة الاستراتيجية الهامة التي تتمتع بها قناة السويس والموانئ المصرية لحركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.

وتأتي مشاركة إدارة قناة السويس في الاجتماعات بناءا على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للهيئة ضمن الوفود الرسمية المشاركة

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع ربيع برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة للسفير شريف كامل السفير المصري لدى المملكة المتحدة وتتبع منظمة السلامة البحرية هيئة الأمم المتحدة .

وقام ربيع الأسبوع الماضي بالمشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث تم بحث سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين.