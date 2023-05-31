محمد شوقي: أعضاء مجلس الأهلي لا يتدخلون في شئون الكرة

أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "منفصلين" تماما عن الإدارة، والأقرب للتعامل معهم هو رئيس النادي محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن رئيس البعثة دائمًا يكون هدفه المحافظة على هدوء وتركيز اللاعبين، وفصلهم عن أي أمور.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أعضاء مجلس الإدارة (مشجعين) للأهلي ولا يتدخلون في شئون كرة القدم دائما، ودائمًا أكون متحمس في أي مباراة حتى لو كانت للناشئين في كرة اليد، وسوف نستمر في العمل الجاد من أجل الأجيال القادمة".

وأضاف: "جمهور الأهلي الحقيقي لا يمكن وصفه ويتحمل ما لا يستطيع أحد تحمله، هو الداعم الأكبر للنادي، ووجدت جماهير تسافر تونس على (الطريق البرى) من ليبيا إلى تونس لمساندة ودعم فريق الكرة، وجدت أنهم يتحملون مشقة، لكنه يشعر بأنه يكون داعم ومؤازر للفريق، دائمًا نكون واثقين فيهم وهم يظلوا داعمين للأهلي في كافة الظروف، ولا أوجه جمهورنا لأنهم أفضل مني في تشجيع النادي الأهلي".

وواصل: "الوداد المغربي فريق قوي ومحترم، ووصولهم للنهائي للمرة الثانية لكن الأهلي وصل في أخر 7 سنوات (6 مرات)، والظروف الاستثنائية لبطولة العام الماضي تزيد الجميع مسئولية من لاعبين وجهاز فني، والمباراة صعبة بكل تأكيد، وكل القائمين على المنظومة يدركون كل شئ ونتمنى التوفيق للاعبين لحصد اللقب".

محمد شوقي: مجلس الأهلي بذل مجهودات كبيرة لإنشاء فرع التجمع الخامس

كما أكد الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس بذل مجهودات مكثفة خلال الفترة الماضية من أجل إنجاز فرع التجمع الخامس، رغم الأزمة الاقتصادية في العالم كله، مشيرا إلى أن الفرع تكلف مليار ونصف المليار جنيه، ولازال هناك منشآت جديدة، مشددًا على أنه تعلم في الأهلي الدفاع عن قرار مجلس الإدارة بعد التصويت عليه أيا كان رأي العضو داخل غرفة الاجتماعات.

وتابع: "النادي الأهلي ينفق كثيرًا في جميع الخدمات ولديه فرق رياضية، وبالطبع مجلس الإدارة تكبد معاناة كبيرة من أجل توفير المداخيل المالية لإنشاء فرع التجمع الخامس، وهناك لجنة لتنمية الموارد تم تشكيلها من مجلس الإدارة".

وأردف: "لدينا موارد مالية بخلاف الرعاة بكل تأكيد، ورغم وجود لجنة تنمية الموارد لكن أي عضو لديه فكرة لزيادة المداخيل المالية يقوم باقتراحها على الفور ويقدمها لمجلس الإدارة لمناقشتها، وتنمية الموارد قد يكون مرتبط بالخدمات، مثلما قام النادي بالاتفاق والتعاقد مع جهاز مدينة مارينا بالحصول على فندق لمدة سنة كاملة وشاطئ كامل خلال فترة الصيف باسم النادي الأهلي من أجل أعضاء النادي، وهذه الخدمة وجدت اقبالا شديدة وحققت مكاسب مالية، وخلال أسبوع تم حجز جميع الأفواج حتى نهاية سبتمبر، وهذه الأمور تقوم بإدخال موارد مالية للنادي الأهلي".

وأتم: "فرع التجمع الخامس ملك للنادي الأهلي، وقامت القوات المسلحة بانشائه، ومساحة الفرع تصل لـ50 فدان، وهدفنا جمع 10 الاف عضوية مستقبلا، وحتى الآن وصلنا 4 الاف عضوية للفرع الجديد، والنادي لازال مديون ببعض الأرقام المالية من الانشاءات، ونقوم بمخاطبة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لدعم الأهلي ماليًا".