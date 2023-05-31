وزير الشباب يُكرم الفائزين بمهرجان ابداع لطلاب الجامعات

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين في مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة في موسمه الـ 11، والذي تنفذه الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

شهد تكريم الفائزين الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، عدد من رؤساء الجامعات، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، علاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، وفريق عمل الإدارة المركزية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الفائزين في المهرجان، حيث فاز بالمركز الأول في مجال الطالب والطالبة المثالية محمد عبد العزيز فرحات عبد العزيز جامعة 6 أكتوبر، وجاء في المركز الثاني رنا شيمي محمد علي شيمي من أكاديمية الشرطة، وفاز بالمركز الثالث عمر محمد الشبراوي أحمد سيد من جامعة بنها، وفي مجال التأليف المسرحي فاز بالمركز الأول معتز بالله محمد العجمي إبراهيم من جامعة الإسكندرية، وجاء بالمركز الثاني مصطفى رفعت جابر حسانين من جامعة عين شمس، وجاء في المركز الثالث محمود محمد سيد علي من جامعة أسيوط.

وفي مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الأول عمار عبد الصبور بدر عبد الحافظ من جامعة الأزهر، وفاز بالمركز الثاني عبد الله خالد عبد المنعم أحمد محمد من جامعة القاهرة، وفاز بالمركز الثالث سارة محمد عبد الدايم عبد الرحيم من جامعة جنوب الوادي، وفي مجال الرواية فاز بالمركز الأول محمد السيد زكريا محمود شطا من منتخب وزارة التعليم العالي، وفاز بالمركز الثاني مينا مجدي مبارك عبد الملاك من جامعة القاهرة، وفازت بالمركز الثالث أميره محمود فتحي لبيب من جامعة المنيا.

وفي مجال الشعر الفصحى فاز بالمركز الأول أحمد عادل حامد علي جبل من أكاديمية المستقبل، وفاز بالمركز الثاني إبراهيم عبده محمد عبده رمضان من جامعة الإسكندرية، وفاز بالمركز الثالث أحمد حسن إبراهيم عبد السلام من جامعة قناة السويس، وفي مجال الشعر العامية فاز بالمركز الأول محمد عوني محمد المصيلحي من جامعة قناة السويس، وجاء في المركز الثاني جابر حسن جابر محمد الأنصاري من جامعة الأزهر فرع ايتاي البارود، وفاز بالمركز الثالث عبد الله محمد عبد الله السيد خليفه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وفي مجال شعر كلمات الأغاني فازت بالمركز الأول آيه أحمد علي محمود الدكش من جامعة الإسكندرية، وفاز بالمركز الثاني خالد أشرف خالد كردي مت جامعة قناة السويس، وجاء في المركز الثالث أحمد عباس إبراهيم إبراهيم حسن من جامعة الزقازيق.

وفاز بالمركز الأول في مجال الأفلام القصير "متخصص"

محمد محمود أحمد الجنزوري من جامعة حلوان، وفاز بالمركز الثاني علاء الدين جابر محمد عبد اللطيف من أكاديمية الفنون، وفاز بالمركز الثالث محمد خالد قرني أحمد من جامعة بني سويف، وفي مجال الأفلام القصيرة "غير متخصص، فاز بالمركز الأول أحمد خالد أبو الفضل علي مصطفى من المعهد العالي للهندسة بالشروق، وفاز بالمركز الثاني عبد الرحمن محمود إبراهيم مصطفى من جامعة جنوب الوادي، وجاء في المركز الثالث إسلام بهاء محمود حدايه من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

وفي مجال المراسل "متخصص" فاز بالمركز الأول عوض أحمد أبو المجد محمود من جامعة جنوب الوادي، وفاز بالمركز الثاني أحمد حسن السيد عبد الباقي من جامعة القاهرة، وجاء في المركز الثالث أحمد الحسيني عبد الله عبد السميع من جامعة القاهرة، بينما فازت بالمركز الأول في مجال المراسل "غير متخصص" أماني محمد إبراهيم السيد فرج من جامعة المنصورة، وفازت بالمركز الثاني عبير عصام إبراهيم عمران من جامعة المنوفية، وجاء في المركز الثالث مؤمن حسام السيد إبراهيم مخلوف من جامعة الأزهر.

وفي مجال الفنون التشكيلية "نحت متخصص" فاز بالمركز الأول فارس علي محمود جلال خلاف من جامعة المنصورة، وفاز بالمركز الثاني أحمد فارس أحمد فارس من جامعة حلوان، وجاء في المركز الثالث فارس أحمد عبد الرحيم تهامي من جامعة الأقصر، وفي مجال الفنون التشكيلية "نحت غير متخصص" فازت بالمركز الأول شذى محمد السعيد سعد من جامعة المنصورة، وفازت بالمركز الثاني مريم ماجد كمال الدين محمد جمعه من أكاديمية المستقبل، وجاءت في المركز الثالث أماسي حسين طه عبد الجواد من جامعة بني سويف.



وعن مجال الفنون التشكيلية "تصوير ملون متخصص" فازت بالمركز الأول ملك أحمد أبو بكر الصديق محمد من جامعة حلوان، وفازت بالمركز الثاني فاطمة محمد عبد الملك محمد أحمد من جامعة المنصورة، وجاء في المركز الثالث مينا وهب الله عبيد الله أرميس من جامعة الأقصر، وفي مجال الفنون التشكيلية "تصوير ملون غير متخصص" حصد المركز الأول سامح خلف عبد الدايم نادي من جامعة المنيا، وحصدت المركز الثاني هند محمد ناجي محمد من جامعة حلوان، وفازت بالمركز الثالث سارة محمد جمال محمد العجرودي منتخب وزارة التعليم العالي.



وفي مجال الفنون التشكيلية "تصوير ضوئي متخصص"، فاز بالمركز الأول طارق طه محمد طه من الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وجاء في المركز الثاني أحمد حسام الدين صلاح أحمد من جامعة الأقصر، وجاء في الثالث عبد الرحمن صبحي محمدي عبد السميع الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وفي مجال الفنون التشكيلية "تصوير ضوئي غير متخصص"، حصد المركز الأول محمد محمود إبراهيم محمود من جامعة جنوب الوادي، وجاء في المركز الثاني الزهراء حسين مصطفى محمد من جامعة قناة السويس، وفي المركز الثالث شهد خالد عبد الحميد أحمد من منتخب وزارة التعليم العالي.

وحصد المركز الأول في مجال الفنون التشكيلية "أشغال فنية متخصص" ساره حسين الكومي حسن النمراوي من جامعة القاهرة، وحصد المركز الثاني روان جلال إبراهيم فراج من جامعة المنوفية، وجاء في المركز الثالث نورا طارق أحمد حمدي عبد الحفيظ من جامعة حلوان، وفي مجال الفنون التشكيلية "أشغال فنية غير متخصص" فاز بالمركز الأول أحمد زينهم سعد عبد الغني محمد من جامعة القاهرة، وجاء في المركز الثاني نها ربيع عبد الغني محمد حسنين من جامعة القاهرة، وجاء في المركز الثالث سندس سمير إبراهيم محمد علي من جامعة القاهرة.

وفاز بالمركز الأول في مجال الفنون التشكيلية "جرافيك متخصص"جرجس نادر ثابت تادرس من جامعة الأقصر، وجاء في المركز الثاني سهر محمود شعبان الخولي من جامعة حلوان، وجاء في المركز الثالث بسمله محمد سيد أحمد محمود من جامعة الأقصر، وفي مجال الفنون التشكيلية "جرافيك غير متخصص" فاز بالمركزالأول إيمان فريد صلاح أحمد من جامعة المنيا، وفاز بالمركز الثاني سلمى بسام إبراهيم ذكر الله من جامعة القاهرة، وفاز بالمركز الثالث نورهان محمد حسن محمد من جامعة حلوان.



وفي مجال المبادرات المجتمعية فاز بالمركز الأول نورهان فوزي محمد إبراهيم من جامعة طنطا، وفاز بالمركز الثاني خالد جمال محمد عثمان من جامعة قناة السويس، وفاز بالمركز الثالث شمس محمد القباري من جامعة دمياط، وفي مجال الدوري الثقافي المعلوماتي فاز بالمركز الأول عبد الرحمن محمود البدري من جامعة أسيوط، وفاز بالمركز الثاني يوسف الصديق محمد يحيى من جامعة السويس، وفاز بالمركز الثالث أحمد أيمن شعبان علي العدل من جامعة المنصورة، وفاز بجائزة الطالب المتميز في هذا المجال محمد عبد الرحمن علي عبد الراضي من جامعة جنوب الوادي، وفازت بجائزة الطالبة المتميزة في هذا المجال منه الله خالد السيد عبد المقصود من جامعة بني سويف.

وفي مجال مجال الابتكارات العلمية (فرع الابتكارات الهندسية) فاز بالمركز الأول كيرلس رفعت وسيلي عبد الشهيد من المعهد التكنولوجي العالي، وفاز بالمركز الثاني فاطمة عادل محمود من جامعة بنها، وفاز بالمركز الثالث آسر محمد رشدي محمد من الأكاديمية البحرية.

مجال الإبتكارات العلمية (فرع الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء): الأول إبراهيم أنور السادات إبراهيم من جامعة الزقازيق، الثاني أحمد عماد أنور السيد من جامعة عين شمس، والثالث عبد الرحمن محمد أحمد محمد من جامعة الإسكندرية، أما مجال الإبتكارات العلمية (فرع ريادة الأعمال والشركات الناشئة): الأول مهاب سامي أنور من جامعة الإسكندرية، الثاني مصطفى ياسر علي فهمي من الأكاديمية البحرية، ولثالث مروة محمد حسين من جامعة القاهرة، وفي مجال الابتكارات العلمية (فرع الغواصات الآلية والروبوتس): الأول عاصم خالد فاروق مرسي من جامعة عين شمس، الثاني زهرة وليد محمد محمد من جامعة القاهرة، والثالث يوسف محمد عبد النافع أحمد من جامعة الأسكندرية.

وجاء الفائزين في مجال الإنشاد الديني الفردي: الأول عمر ناصر أحمد علي عبد العزيز من جامعة الزقازيق، الثاني حسن أحمد حسن السنهوري من جامعة كفر الشيخ، والثالث محمد رضا أحمد عبد المعطي من جامعة المنصورة، وفي مجال الترانيم الدينية الفردية: الأول روجينا صبحي زكي غبريال من أكاديمية الفنون، الثاني جورج ماهر أنيس جرجس من جامعة الزقازيق، والثالث كيرلس صفوت ساويرس إبراهيم من جامعة عين شمس.

وأما عن مجال المسرح الغنائي والاستعراضي الفردي: أفضل تصميم برنامج حامد محمد سعيد عوض من جامعة حلوان، أفضل غناء زياد إبراهيم عبد السلام عبد السميع من أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل الحان محمد عبد القادر محمد محمد من أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل إعداد موسيقى حمدي سامح فاروق محمد من أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل ملابس آلاء يوسف محمد أحمد من جامعة بورسعيد، أفضل إضاءة أحمد صابر أحمد حسن من أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل الديكور ندى أسامة عوض الدسوقي من جامعة بورسعيد، أفضل مخرج طالب ثاني حازم أحمد عبد المجيد عبد الغفار من جامعة المنصورة، أفضل مخرج طالب أول حسام محمد عبد القادر قشوة من أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ممثلة ثالثة نغم محمد لطفي منصور من أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ممثل ثالث محمد أحمد شاكر أحمد من أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل ممثلة ثانية ندى تامر محمد محمد القزاز من جامعة بورسعيد، أفضل ممثل ثاني السيد حميدو رزق حسن من أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل ممثلة أولى جانا الحسيني صابر ابراهيم من جامعة بورسعيد، وأفضل ممثل أول زياد هاني كمال سعيد من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

وجاءت جوائز لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية الفردية المتخصصة: أفضل مؤدي للحركة عمار عاطف عبد الجواد عبد الفتاح سوهاج، أفضل مؤدية للحركة سلمى طه عبد الخالق الفخراني حلوان، وفي مجال الفنون الشعبية الفردية المتخصصة: أفضل مصمم استعراضات سالي أحمد عبد الحميد محمد حسين أكاديمية الفنون، أفضل مؤدي حركة حسانين الجندي حسانين ابراهيم حلوان، أفضل مؤدية حركة مارينا ايهاب كريم كامل أكاديمية الفنون، أفضل ازياء محمد عبد العزيز فرماوي علي أكاديمية الفنون، أفضل موسيقى وغناء جــامــعــة أســيـوط، أفضل مدرب حسين سامي محفوظ عبد الباقي أكاديمية الفنون.

وجوائز لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية الفردية الغير متخصصة: أفضل مؤدي للحركة أحمد السيد صالح صالح يونس بورسعيد، أفضل مؤدية للحركة هايدي عبد المنعم عبد الغفار قناة السويس، وفي مجال الفنون الشعبية الفردية الغير متخصصة: أفضل مصمم استعراضات مناضل عنتر جمعه ابو اليزيد القاهرة، أفضل مؤدي حركة مازن ايمن محمد عبد القادر عطية بورسعيد، أفضل مؤدية حركة سهيلة محمد عامر سليمان عين شمس، أفضل أزياء جامعة سيناء، أفضل موسيقى وغناء جامعة سيناء، أفضل مدرب أمير أيمن حسن عبد الحميد مشالي القاهرة.

في مجال الغناء الفردي: الأول أماني رضا محمود حسن بنها، الثاني زياد محمد كمال السيد السيد عين شمس، والثالث مارجريت مجدي اسحق رزيق المنيا، وحصد أفضل عمل من تأليف الطلاب في مجال الغناء: جامعة 6 أكتوبر – عن عمل أحلام تندثر – تأليف كلمات الطالب/ أحمد سعيد سليمان.

أما عن مجال العزف الفردي المتخصص: الأول نور محمد عبد الشافي أكاديمية الفنون، الثاني محمد أحمد فتوح عبد المجيد عين شمس، والثالث عمر عبد الحميد محمد أكاديمية الفنون، وحصد أفضل عمل من تأليف الطلاب في مجال العزف المتخصص: جامعة المنصورة – عن عمل رحلة – تأليف الطالب/ مكاريوس ميشيل باسيلي، وفي مجال العزف الفردي الغير متخصص: الأول مروان طارق أحمد أحمد هندسة طيران، الثاني نوران جمال فتحي محمد قناة السويس،و الثالث أحمد نصر حسن أحمد الإسكندرية، وحصد أفضل عمل من تأليف الطلاب في مجال العزف الغير متخصص: جامعة حلوان – عن عمل إلى والدي – تأليف الفريق.

وفي مجال العروض المسرحية الفردية المتخصصة: أفضل تصميم برنامج مصطفى أحمد مصطفى حجازي أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل الحان محمد السيد محمد بيومي هلال أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل إعداد موسيقى مصطفى فهمي عبد الحميد محمد أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ملابس إميلي خالد محمد عباس أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل إضاءة محمد خالد السيد علي الدين أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل ديكور لينه وائل محمد عباس حسن أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل مخرج ثاني إبراهيم محمد حسن علي بسيوني أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل مخرج أول إبراهيم أشرف إبراهيم حسانين أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ممثلة ثالثة يارا متولي عبد الحكيم متولي أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ممثل ثالث عمر صلاح محمد وحيد يوسف أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ممثلة ثانية نرفانا معطي رسمي عبد الحكيم أكاديمية الفنون بالقاهرة، أفضل ممثل ثاني إسلام محمد شوقي محمد عاشور أكاديمية الفنون بالإسكندرية، أفضل ممثلة أولى ماريا أسامة وديع ناشد أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وأفضل ممثل أول أمير محمد علي عبد الواحد ريحان أكاديمية الفنون بالقاهرة.

وفي مجال العروض المسرحية الفردية الغير متخصصة: أفضل تصميم برنامج عبد الله محمد عبد العزيز فتح الله طنطا، أفضل الحان جــامــعــة الــقــاهـرة، أفضل إعداد موسيقى زياد علي حسن إبراهيم الإسكندرية، أفضل ملابس ندى محمد محمود عبد المقصود القاهرة، أفضل إضاءة مازن رمضان عبد الحميد السيد طنطا، أفضل ديكور محمد علاء حسن أحمد الإسكندرية، أفضل مخرج ثاني خالد جمال ششتاوي السيد البصان عين شمس، أفضل مخرج أول أحمد طارق أحمد عثمان فضل الله عين شمس، أفضل ممثلة ثالثة هدى السيد عبد الواحد مبارك طنطا، أفضل ممثل ثالث محمد صلاح محمدين مصطفى المنصورة، أفضل ممثلة ثانية سندس جاد سيد جاد غانم عين شمس، أفضل ممثل ثاني محمد محمد عبد الرحمن محمد عين شمس، أفضل ممثلة أولى آلاء أحمد وهبه أحمد الإسكندرية،وأفضل ممثل أول ماجد لطفي مصطفى عقده المنصورة.

وجاءت جوائز الفرق الجماعية، مجال الإنشاد الديني الجماعي: الأول جامعة عين شمس، الثاني جامعة القاهرة، الثالث جامعة 6 أكتوبر، وفي مجال الترانيم الدينية الجماعية: الأول جامعة القاهرة، الثاني جامعة عين شمس، الثالث جامعة أسوان، وفي مجال المسرح الغنائي والاستعراضي الجماعي: الأول أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية)، الثاني جامعة بورسعيد، والثالث جامعة المنصورة، جائزة لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية المتخصصة لأفضل عرض جماعي: جامعة سوهاج، ومجال الفنون الشعبية الجماعية المتخصصة:الأول منتخب أكاديمية الفنون، الثاني جامعة حلوان ، والثالث جامعة جنوب الوادي، جائزة لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية الغير متخصصة لأفضل عرض جماعي: منتخب وزارة التعليم العالي، وأما مجال الفنون الشعبية الجماعية الغير متخصصة: الأول جامعة القاهرة، الثاني جامعة عين شمس، والثالث جامعة بورسعيد ، ومجال الغناء الجماعي: الأول جامعة قناة السويس ، الثاني جامعة بنها ، الثالث جامعة بني سويف، وفي مجال العزف الجماعي المتخصص: الأول جامعة قناة السويس ، الثاني جامعة المنصورة، والثالث أكاديمية الفنون (المعهد العالي للموسيقى العربية)، وفي مجال العزف الجماعي الغير متخصص: الأول جامعة عين شمس، الثاني جامعة طنطا، واثالث جامعة أسيوط، وفي مجال العروض المسرحية الجماعية المتخصصة: الأول أكاديمية الفنون بالقاهرة ، الثاني أكاديمية الفنون بالإسكندرية، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للمركز الثالث جامعة حلوان، وفي مجال العروض المسرحية الجماعية غير المتخصصة: الأول جامعة طنطا، الثاني جامعة الإسكندرية، الثالث جامعة عين شمس.